Rubano ambulanza 118 a Borgo Incoronata, ritrovata “più avanti” (ANTEPRIMA FOTO VIDEO)

Foggia, 20 gennaio 2021. Rubano un'ambulanza del 118, della postazione di Borgo Incoronata, il mezzo viene ritrovato qualche centinaia di metri più avanti dal punto in cui era stato sottratto.

E’ quanto avvenuto nella notte, verso le ore 2.30, all’esterno della citata postazione foggiana.

Come risaputo, il servizio del 118 a Borgo Incoronata è gestito dalla società in house dell’Asl di Foggia, Sanitaservice. Dal primo gennaio 2021, per alcune postazioni si è passati dalle associazioni di volontariato alla gestione della citata società.

Indagini in corso delle forze dell’ordine.

Al di là del tentato furto del mezzo della postazione del 118 di Borgo Incoronata, da evidenziare come nelle scorse settimane un’altra ambulanza, in questo caso ad Accadia, era stata colpita da ignoti che avevano manomesso i freni del mezzo. Continuano le indagini per accertare le responsabilità sui fatti.