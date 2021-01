San Severo, 20/01/2021 – “Ennesima rapina ad un supermercato. Verso le 20.40 di ieri sera rapinatori a volto coperto hanno fatto irruzione presso il supermercato Pam sito a San Severo in via Terranova. I malviventi sotto la minaccia di coltelli si sono fatti consegnare parte dei contanti presenti in cassa”.