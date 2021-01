Tamponi rapidi antigenici, si può prenotare alla Casa di Cura San Michele e a Villa Igea

Tamponi rapidi antigenici, possibile prenotare gli esami presso la Casa di Cura “Villa Igea” di Foggia e la Casa di Cura “San Michele” di Manfredonia

Le strutture del Gruppo Salatto, nello specifico la Casa di Cura ‘Villa Igea’ di Foggia e la Casa di Cura ‘San Michele’ di Manfredonia, sono a disposizione dei cittadini per l’esecuzione del tampone rapido antigenico finalizzato a verificare l’eventuale contagio da Covid-19.

Presso la Casa di Cura ‘Villa Igea’ il servizio potrà essere prenotato attraverso una richiesta trasmessa via mail all’indirizzo prenotazioni@villaigea.net, inviando un messaggio Whatsapp al numero 351.8834496 o telefonando tra le ore 16.00 e le ore 19.00 al numero 0881.746090.

Il tampone rapido potrà essere eseguito dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Per effettuare il tampone rapido presso la Casa di Cura ‘San Michele’ di Manfredonia, invece, occorrerà inviare la propria prenotazione all’indirizzo mail tamponi.sanmichele@gmail.com o telefonando al numero 0884.581116. L’esame verrà eseguito dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 9.30.

“Si tratta di un servizio che le nostre strutture mettono in campo in una fase dell’emergenza pandemica in cui si manifesta con sempre maggiore frequenza una richiesta di tamponi – spiega il Dottor Michele Tangi, Direttore Sanitario delle Case di Cura ‘Villa Igea’ e ‘San Michele’ –. All’esigenza di sicurezza delle nostre comunità offriamo dunque un contributo che può rendere più celeri i tempi di risposta per il maggior numero possibile di utenti. Ancora una volta – conclude il Dottor Tangi – l’Ospedalità Privata concorre a rafforzare ed integrare fattivamente il Sistema Sanitario rispetto alle esigenze dei cittadini”.