Francesca Landini Reuters

“Aerospace and defence group Leonardo will invest 360 million euros ($436 million) in the next few years to modernise four factories based in southern Italy, its Chief Executive Alessandro Profumo said on Wednesday”. From Francesca Landini, Reuters.

Dunque, “Il gruppo aerospaziale e difesa Leonardo LDOF.MI investirà 360 milioni di euro (436 milioni di dollari) nei prossimi anni per modernizzare quattro stabilimenti con sede nel sud Italia, ha dichiarato mercoledì il suo amministratore delegato Alessandro Profumo”.

Come riporta l’agenzia Reuters, “Intervenendo a un evento digitale, Profumo ha affermato che gli investimenti sono finalizzati al potenziamento degli impianti di Pomigliano e Nola, vicino a Napoli, e anche dei siti di Grottaglie e Foggia, in Puglia”.

“Queste fabbriche producono componenti per aerei da trasporto militare C27J, aerei turboelica militari e commerciali ATR e parti per aeroplani Boeing BA.N e Airbus AIR.PA. Questi investimenti, parte di un piano denominato “Betomorrow 2030″, mirano a rendere gli impianti più versatili in modo che la stessa linea di produzione possa produrre componenti per molti prodotti diversi, ha affermato Profumo”.