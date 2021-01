Vaccino Covid Pfizer Italia, “a metà febbraio solo 45% dosi”

Bari, 20/01/2021 – (adnkronos) Il caso vaccini Pfizer, con la riduzione delle dosi previste per l’Italia, prende ogni giorno un piega più complicata per la campagna di vaccinazione. “Al 15 febbraio risulterebbe un consegna all’Italia di 3.885.570 dosi, pari al 45% dell’ordine iniziale”. Lo evidenziano le tabelle elaborate dalla struttura del commissario per l’emergenza Covid Domenica Arcuri, che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di visionare, discusse ieri sera nella riunione fra le Regioni e i ministri Francesco Boccia (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute).

“I tagli e i ritardi nella distribuzione potrebbero lasciare senza seconda dose 54mila persone in Italia“, emerge ancora. Questo ‘buco’ nella seconda dose rischia di compromettere la macchina della campagna vaccinale. Mentre la situazione con l’azienda farmaceutica sta diventando sempre più complicata, con una “forte asimmetria distributiva a livello delle Regioni” e un “potenziale danno alla salute pubblica”, evidenzia il report. Così gli uffici del commissario “hanno condiviso con l’Avvocatura generale dello Stato il dossier per valutare i diversi profili di responsabilità in caso di inadempienza e le possibili azioni da intraprendere a tutela degli interessi del Paese e dei cittadini”.(adnkronos)