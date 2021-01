Zooprofilattico Foggia, laboratori Marina: 180 tamponi al giorno

L’Istituto Sperimentale Zooprofilattico di Puglia e Basilicata è una delle vere eccellenze italiane. Lo era prima dell’esplosione della pandemia, si è confermato adesso nelle azioni di contenimento, di tracciamento e di ricerca sul COVID-19. Non a caso è qui, nei laboratori foggiani di via Manfredonia, che è stata isolata la cosiddetta “variante inglese” virus.

È qui che la Marina Militare ha deciso di insediarsi con i propri laboratori da campo per assicurare uno dei “drive through” più efficienti, in grado di effettuare una media di 180 tamponi senza che i cittadini scendano dalla propria auto: tamponi che sono processati immediatamente nei laboratori dell’IZSPB con risultati verificati in giornata.

Stamattina è stato un onore salutare le ragazze, i ragazzi, i militari e i professionisti di questa struttura guidata da un dinamico direttore generale, come Antonio Fasanella.