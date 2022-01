25enne di Manfredonia si laurea con tesi in Infermermieristica

Manfredonia (Foggia), 20/01/2022 – (assocarenews) Oggi presentiamo lo straordinario lavoro compiuto dal neo-collega Antonio Di Candia, relato dalla docente Carmela Parente.

Il titolo scelto è “Monitoraggio della Kaliemia in Terapia Intensiva Cardiochirurgica – Ipotesi di stesura di un Protocollo a Gestione Infermieristica“. Antonio Di Candia si è laureato nel 2021 presso l’Università degli Studi di Foggia. Ha 25 anni ed è originario di Manfredonia. La sua tesi è stata relata dalla prof.ssa Carmela Parente.

Ecco di cosa parla la tesi più nello specifico.

La peculiarità degli infermieri è di curare e prendersi cura secondo i principi del Nursing, in cui teoria e prassi devono necessariamente coesistere al fine di sapere, sapere fare e saper essere. Il Nursing dunque si basa su un modello concettuale in base al quale le azioni e le prestazioni infermieristiche nel loro insieme non sono trasformate in singoli gesti isolati ma invece sono supportate da un razionale scientifico. (assocarenews)