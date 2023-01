Anziano del Foggiano fugge dai domiciliari per giocare al Bingo: arrestato

FOGGIA, 20/01/2023 – (primonumero) Settantaquattro anni, costretto ai domiciliari da 17 novembre scorso nella sua casa di San Severo, aveva invece scelto di fare una passeggiata a Termoli per una cena con un amico e una puntatina alla sala Bingo.

Sgattaiolato di sera dalla sua abitazione pugliese si era dunque spostato sulla costa molisana ma i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Termoli lo hanno sorpreso lungo la Statale 16 all’altezza di Campomarino, probabilmente di rientro in Puglia. Per lui, naturalmente, è scattato l’arresto in flagranza di reato. Il 74enne, che ha alle spalle numerosi precedenti penali, era stato condannato dal Tribunale di Bari. Quando i carabinieri hanno fermato l’auto lungo la Statale 16, non era solo ma in compagnia dell’amico con la quale aveva trascorso la serata che però è incensurato.

Gli accertamenti hanno permesso ai carabinieri di scoprire che il sanseverese si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione “in violazione della misura a cui era sottoposto” e dunque – colto nella flagranza del reato di evasione – è stato rinchiuso nel carcere di Larino a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto ed ha messo nuovamente la misura cautelare degli arresti domiciliari. (primonumero)