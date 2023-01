Casting Tv, si cercano protagonisti foggiani per una trasmissione Mediaset

FOGGIA, 20/01/2023 – (foggiacittàaperta) Sta per partire un casting per una trasmissione tv Mediaset che andrà in onda in prima serata, in particolare si cercano protagonisti pugliesi.

I REQUISITI. “Hai voglia di metterti in gioco? – scrivono gli organizzatori – Credi di essere il più bravo di tutti in qualche attività o conoscenza (es. musica, cinema, cucina, politica etc.)? Cosa aspetti? Scrivici, stiamo cercando proprio te”. Si cercano sia uomini che donne da 18 anni in poi, volti particolari e personalità eccentriche. Persone estrose, irriverenti che abbiano voglia di mettersi in gioco e abbiano capacità di improvvisazione e rilevante predisposizione all’autoironia.

COME PARTECIPARE. Le preselezioni, rivolte solo a residenti in Puglia (in particolare nelle province di Foggia, Bari e Bat), avverranno esclusivamente su convocazione telefonica. Gli interessati al casting possono partecipare, inviando la propria candidatura e allegando due foto + dati anagrafici + contatto telefonico all’ indirizzo: castingpugliatv@gmail.com Sarà ammesso al casting solo chi in possesso dei requisiti su indicati. È possibile candidarsi solo ed esclusivamente tramite mail, le persone selezionate verranno contattate solo in caso di idoneità. (foggiacittàaperta)