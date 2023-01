Festino con violenza sessuale in Puglia: due minorenni a processo

LECCE, 20/01/2023 – (gazzetadelmezzogiorno) Una vicenda torbida, ma dai contorni ancora tutti da chiarire.

Unica certezza, al momento, due ragazzi 17enni finiti sotto processo con accuse gravissime: quelle di aver ceduto cocaina ad una 15enne e di avere in qualche modo abusato di lei nel corso di quello che – secondo gli inquirenti – sarebbe stato un vero e proprio festino a base di droga sfociato in una violenza sessuale. Vittima, una studentessa che sarebbe stata invitata in casa di uno dei sue suoi amici e qui sarebbe stata indotta ad assumere cocaina e tranquillanti, per poi essere palpeggiata contro la sua volontà. (gazzettadelmezzogiorno)