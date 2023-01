La Polizia Locale di Foggia celebra San Sebastiano 2023

Foggia, 20 gennaio 2023 – Oggi, 20 gennaio 2023, in occasione della celebrazione della festività di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, alle ore 10:00 è stata officiata una Santa Messa, presso la Chiesa B.M.V. Regina della Pace, in Via Caggianelli alla presenza della Commissione Straordinaria e delle Autorità Cittadine.

Il Rito è stato officiato dall’Arcivescovo di Foggia Mons. Pelvi. Oggi è stata ripresa la tradizione, iniziata in epoca pre-pandemia, di celebrare la giornata dedicata a San Sebastiano in un quartiere sempre diverso della città per raggiungere simbolicamente tutti i cittadini di Foggia.

Quest’anno la Polizia Locale di Foggia ha scelto di dedicarsi al Rione Martucci ed ai suoi abitanti.

Fotogallery Enzo MAIZZI: