Lascia polpette con pesticida: avvelenamento di gatti sventato sul Gargano

VIESTE (FOGGIA), 20/01/2023 – (garganotv) Una perfetta sinergia tra cittadini, associazione LNDC e forze dell’ordine ha permesso di sventare il tentativo di avvelenamento di alcuni gatti in via Monsignor D’Addario dove un soggetto ancora ignoto ha posizionato polpette avvelenate con metaldeide, in prossimità di una piccola colonia felina.

Alcuni cittadini dopo aver ritrovato delle polpette avvelenate, hanno proceduto alla loro rimozione, denuncia e ad allertare gli altri abitanti di zona. Il tempestivo intervento di Polizia Locale, volontari LNDC e Carabinieri Forestali ha permesso poi, un’ immediata perlustrazione dell”area, evitando conseguenze letali per gli animali. L’ Unità Cinofila Antiveleni del reparto Carabinieri Biodiversità Foresta Umbra poi, in collaborazione con la stazione di Vieste, ha bonificato l’area estendendo il controllo, a titolo precauzionale, anche alle aree limitrofe. Le indagini per trovare e punire il responsabile intanto proseguono. (garganotv)