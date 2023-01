L’unico, il miglior calciatore del Ventesimo Secolo

La storia del calcio ricorda non tante leggende di livello mondiale, che i tifosi hanno ripetutamente “nominato” per il titolo dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Di norma, attorno a tali giocatori ci sono varie controversie da parte della critica. Quindi, ad esempio, Maradona era considerata una persona eccessivamente controversa a causa dell’uso di sostanze proibite, il successo di Messi dipende in gran parte da partner eccezionali. Ma Cristiano Ronaldo, secondo alcuni critici, è solo un buon marcatore, niente di più. Tuttavia, ci sono eccezioni a ogni regola, anche nel mondo del calcio. Un vivido esempio di ciò è il più grande calciatore di tutti i tempi: Pelé (Edson Arantes do Nascimento).

Cosa è Successo Prima Della Tua Carriera Professionale?

Pelé è un soprannome che tutti gli appassionati di calcio conoscono. Tuttavia, il vero nome del calciatore è Edson Arantes dos Nascimento. È nato il 23 ottobre 1940 nella piccola città di Tres Corasaes in Brasile. L’infanzia del futuro calciatore è trascorsa in una zona povera della città di Bauru, che si trova nello stato di San Paolo. L’interesse per il calcio è stato instillato nel ragazzo da suo padre, Edson Dondinho. Lui stesso sognava di fare carriera come calciatore, ma non ci è riuscito. Pertanto, il padre è diventato il primo allenatore di un piccolo calciatore che ha mostrato grandi promesse.

La famiglia del futuro campione non era ricca, anzi, spesso mancavano i soldi, quindi il futuro Pelé si trovava spesso in vari lavori secondari per portare entrate aggiuntive al bilancio familiare. Quindi, uno dei memorabili lavori part-time era lustrascarpe. Ma anche con un carico di lavoro pesante e la stanchezza, il ragazzo non ha rifiutato di studiare e allenarsi nel calcio.

Il famoso soprannome Pelé è rimasto attaccato al ragazzo ancor prima che iniziasse la sua carriera calcistica professionistica. Esistono diverse versioni che raccontano l’origine di questo soprannome. Uno di questi: il ragazzo è stato soprannominato dai suoi parenti in onore dell’allora famoso calciatore portiere che giocava per la squadra di calcio Vasco da Gama – Bile. Anche il ragazzo amava e ammirava questo portiere, ma non riusciva a pronunciare correttamente il suo nome e pronunciava costantemente “Pelé” invece di Bile. Quindi questo soprannome è stato fissato per il giovane, che dopo un po ‘suonava sulle labbra di tutti gli appassionati di calcio mondiale.

Carriera Calcistica Con Santos e New York Cosmos

Dal 1956, Pelé ha iniziato la sua carriera calcistica nella squadra di calcio Santos. Fu con questa squadra di calcio che il giovane firmò il suo primo contratto. Nel settembre di quest’anno si è svolta la partita d’esordio del calciatore. Fu in questa partita che il calciatore quindicenne segnò il primo gol ufficiale.

Nella parte principale del Santos, Pelé iniziò a suonare nel 1957. In totale, Pelè ha giocato per questo club per 19 anni e durante questo periodo ha vinto il titolo di San Paolo 11 volte. Inoltre, durante la sua collaborazione con la squadra di calcio Santos, il calciatore ha ricevuto il titolo di capocannoniere nel campionato statale. Insieme alla squadra, il giocatore riceverà più di venti diversi trofei. Pelé ha segnato il gol più brillante e millesimo in questa squadra di calcio.

Nel 1974, Edson Arantes dos Nascimento decise di porre fine alla sua carriera calcistica. Tuttavia, la sua famiglia ha avuto difficoltà finanziarie. Pertanto, un anno dopo ha firmato un contratto con la squadra di football americano New York Cosmos. A quel tempo, Pelé era considerato il calciatore più pagato. Lo stipendio annuale del calciatore era di $ 1,4 milioni.

L’ultima partita di calcio di Pelé ebbe luogo il 1 ottobre 1977. È stata un’amichevole tra la sua prima squadra di calcio e l’ultima.

Fu grazie a Pelé che molti giovani di quel tempo iniziarono a guardare il calcio, e fino ad oggi ci sono varie leggende su Edson Arantes dos Nascimento. È ammirato fino ad oggi, anche se Pelé è già morto. Si può dire che è in parte dovuto a un gioco così incredibile che molti scommettitori hanno iniziato a scommettere sul calcio. Gli scommettitori italiani preferiscono scommettere su siti di scommesse sprovvisti di licenza AAMS. Tali portali non limitano i propri clienti sulle tariffe, il che attira utenti dall’Italia. Tali portali offrono un’ampia varietà di tariffe, un’ampia linea di pittura, e anche un bonus immediato senza deposito e senza documento. Siti eleganti, interfaccia user-friendly e condizioni favorevoli attirano non solo scommettitori dall’Italia, ma anche da altri paesi.

Carriera in Nazionale

Il debutto di Pelé nella nazionale brasiliana è avvenuto quando il giovane calciatore aveva solo 16 anni. Era una partita tra Brasile e Argentina. Il calciatore è uscito in campo come sostituto, poi il punteggio è stato di 0:1 a favore dell’Argentina, e Pelé è riuscito a pareggiare. È vero, poi il Brasile ha perso ancora con un punteggio di 1:2.

Successivamente, Pelé ha preso parte a quattro campionati del mondo, in tre dei quali Pelé ha portato la vittoria alla sua squadra:

1958 Nonostante gli infortuni, Pelé ha preso parte a 4 partite, dove ha segnato 6 gol. È stato questo campionato a rendere il calciatore 17enne il più giovane partecipante alla competizione. Questo record non è mai stato battuto da nessuno.

1962 Questo campionato ha portato a Pelé un infortunio piuttosto difficile, ma non ha potuto impedire di difendere il titolo che aveva ricevuto in precedenza.

1966 Questo campionato ha avuto un impatto negativo sulla salute del giocatore. Lì ha ricevuto un infortunio complesso che gli ha impedito di raggiungere il successo.

1970 Il ritorno del titolo iridato in Messico. Pelé è riuscito a segnare 4 anni in questo campionato, inclusa la finale di coppa. Fu in questo campionato che Pelé ricevette il Pallone d’oro.

Un anno dopo l’eccezionale vittoria, il 31enne ha deciso di unirsi alla nazionale brasiliana. Questa decisione ha causato confusione tra molti fan.

Cosa è Successo Dopo il Calcio?

Dopo la fine della sua carriera calcistica, Pelé ha deciso di collegare la sua vita con l’istruzione. Per questo, ha conseguito una laurea in economia. Poi è diventato l’organizzatore di una rete di campi di calcio giovanile.

Nel 1992, Pelé è stato nominato ambasciatore ambientale delle Nazioni Unite. Pelé ha anche svolto attività di beneficenza, ha gestito la propria attività, recitato in film e spot pubblicitari e ha persino provato a scrivere musica.

Conclusione

Pelé è un giocatore eccezionale non solo nel calcio brasiliano, ma anche a livello mondiale. Ha giocato per due squadre di calcio e durante la sua carriera si è guadagnato un nome che i calciatori ricordano ancora oggi. Un’infanzia difficile e povera non ha impedito al giovane di raggiungere il successo e realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista. (nota stampa).