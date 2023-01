Manfredonia: convocazione del Consiglio Comunale per lunedì pomeriggio

Manfredonia (Fg), 20 gennaio 2023 – Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento C.C., il Consiglio Comunale è riunito, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per il giorno 23 gennaio 2023 alle ore 15:30, ed in seconda convocazione il giorno 24/01/2022 alle ore 17:30, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Sindaco;

Comunicazioni del Presidente.

1. Proposta n. 19/2022 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) LGS. N. 267/2000 GIUDIZIO SIG. B. SENTENZA ESECUTIVA N. 1908/2021 DEL 27.07.2021 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA.

2. Proposta n. 34/2022 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194, COMMA 1, LETT. A D.LGS. 267/2000, PRESENTE NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO – GENERALI ITALIA P. A. – GIUDIZIO SIG. F. MARIO, SENTENZA ESECUTIVA N. 681/2022 CORTE DI APPELLO BARI.

3. Proposta n. 38/2022 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 267/2000, DECRETO INGIUNTIVO TRIB. FOGGIA, AVV. CAPUTO DONATO, LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE, GIUDIZIO CON ARCICONFRATERNITA DELLA MORTE ED ALTRI.

4. Proposta n. 75/2022 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA I, LETT.A) D.LGS. 267/2000. DECRETO DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA, DOTT. FILIPPO MICHELE, GIUSTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 16.06.2022 – GIUDIZIO SIG. C.

5. Proposta n. 76/2022 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA I, LETT.A) D.LGS. 267/2000. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA, DOTT. TROTTA ANGELO, GIUSTO DECRETO DI PAGAMENTO DEL T.A.R. PUGLIA BARI DEL 06.05.2022 GIUDIZIO SIG.RI L. C. ED ALTRI.

6. Proposta n. 78/2022 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. N.267 DEL 18.08.2000. SENTENZA TAR PUGLIA N.1369/2017.

7. Proposta n. 79/2022 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. N.267 DEL 18.08.2000. DITTA GMC MANAGEMENT SRL.

8. Proposta n. 18/2022 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194,1COMMA, A) D.LGS. 267/2000, INGEGNERIA FUTURA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, DECRETO INGIUNTIVO CON FORMULA ESECUTIVA N.33/2019 + ATTO DI PRECETTO + ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.

9. Proposta n. 61/2022 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1, A) D. LGS. N. 267/2000.GIUDIZIO P. SALVATORE E ALTRI SENT. ESEC. N. 2753/2021 TRIBUNALE FOGGIA. VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.

10. Proposta n. 33/2022 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194,COMMA 1,LETT. A D.LGS. 267/2000, SARTORIO GIUSEPPE , LEGALE FIDUCIA DELLA WIND TRE S.P.A., SENTENZA ESECUTIVA T.A.R. PUGLIA N. 1151/2019 + DECRETO INGIUNTIVO + GIUDIZIO PER OTTEMPERANZA

11. Proposta n. 35/2022 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194, COMMA 1, A) D. LGS. 267/2000, TELECOM ITALIA S. P. A. DECRETO INGIUNTIVO N. 1534/2016 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA + ATTI DI PRECETTO + RICORSO PER OTTEMPERANZA.

12. Proposta n. 42/2022 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 267/2000, GIUDIZIO GAETANO, SENTENZA ESECUTIVA 1509/2021 TRIBUNALE DI FOGGIA, SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA.

13. Proposta n. 81/2022 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, OMNIA SECURITY R. L.

14. Proposta n. 72/2022 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 08.2000, N. 267, GIUDIZIO ARCICONFRATERNITA’ DELLA MORTE CHIESA DI SAN MATTEO + ALTRI.

15. Proposta n.2/2023 – REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO.

16. Proposta n. 51/2022 – PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 – DICHIARAZIONE PUBBLICO INTERESSE.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.

Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Giovanna Titta