Manfredonia, uomo privo di sensi su una panchina in via Tribuna: intervento 118

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/01/2023 – Un uomo è stato trovato privo di sensi in Via Tribuna a Manfredonia, all’altezza della cattedrale. L’uomo, probabilmente un senza tetto, non dava segni di vita. Sono stati contattati i sanitari del 118 che, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a portare l’uomo all’ospedale “San Camillo de Lellis”. Non si conoscono al momento le sue condizioni.