Meteo Puglia, il freddo rincara la dose: con la sciabolata artica Attila sarà crudo inverno

FOGGIA, 20/01/2023 – (Stefano Rossi ilmeteo.it) Nei prossimi giorni l’Inverno si farà davvero crudo con l’arrivo di Attila, una vera e propria sciabolata artica che porterà il grande freddo il gelo su buona parte del nostro Paese.

Nelle ultime ore ci ha già pensato il ciclone Thor a provocare una generale flessione dei termometri al Nord dove il clima ha ormai assunto caratteristiche pienamente invernali. Le cose tuttavia sono destinate a cambiare drasticamente anche sul resto del Paese.

Thor, infatti, nel suo invorticarsi in senso anti orario, richiamerà verso di sé un severo e freddissimo impulso di aria gelida (Attila) che non farà altro che estendere gli effetti del grande freddo al resto d’Italia.

I primi effetti si noteranno già nel corso del weekend quando le temperature scenderanno di parecchi gradi sulle regioni centrali adriatiche, ma soprattutto al Sud dove negli ultimi giorni i termometri si sono mantenuti ancora sopra la media del periodo. Su queste zone il freddo dilagherà specialmente di giorno visto che il sole sarà spesso assente a causa dei capricci del meteo.

Al Nord, in particolare sui settori occidentali, il freddo sarà decisamente più intenso invece durante la notte a causa di ampi rasserenamenti: sarà infatti proprio l’assenza delle nubi a favorire una maggiore dispersione del calore verso la libera atmosfera. Così facendo le colonnine di mercurio scenderanno in forma più rapida ed intensa nei bassi strati, con valori anche di parecchi gradi sotto la soglia del gelo.

L’arrivo del freddo intenso notturno lo possiamo ben notare dalla cartina qui sotto che mostra le temperature minime previste proprio per la giornata di Sabato 21 Gennaio: nelle aree pianeggianti, colorate in blu chiaro, ci attendiamo valori termici compresi tra i 6/8°C sotto lo zero. Le temperature minime previste per Sabato 21

GennaioDando poi uno sguardo più in là, il grande freddo pare non avere alcuna intenzione di abbandonare il nostro Paese e se tutto verrà confermato anche per gran parte della prossima settimana l’Italia sarà avvolta da un contesto climatico prettamente invernale.

D’altronde siamo nella terza decade di Gennaio e dunque un clima così rigido è perfettamente in linea con gli standard climatici del periodo. (ilmeteo)