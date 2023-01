Ospedale “San Camillo”, Rotice: “Il cambio di passo c’è e si vede”

Di strada ce n’è ancora tanta da fare, ma questi primi passi di questa nuova fase infondono fiducia per il futuro del “San Camillo” e delle strutture sanitarie locali come il “Centro A.Cesarano”. In un momento socio-economico molto delicato, la salute e la cura dei più fragili rappresentano un impegno che le Istituzioni e gli Enti preposti non possono disattendere. Sul tema come sindaco e come Amministrazione ci siamo tutti i giorni, dialogando e stimolando risposte e soluzioni ai soggetti competenti, anche attraverso le segnalazioni di cittadini ed operatori sanitari. Il ritrovato rapporto tecnico-istituzionale diretto e sereno con Asl e Regione rappresenta un valore aggiunto in questo virtuoso percorso di rilancio del nostro Ospedale”. Lo riporta il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.