Schiavone: “Manfredonia sta diventando una discarica a cielo aperto”

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/01/2023 – “E’ sempre antipatico dire a qualcuno “te l’avevo detto che finiva così” perchè sembra quasi che predici il futuro. A volte è invece solo frutto di un minimo di esperienza e della visione che hai della città del futuro. Infatti, nel consiglio comunale del 19 Dicembre u.s. durante una mia interrogazione in aula, inerente la situazione del personale precario che operava presso l’A.S.E. Spa di Manfredonia, ricordavo agli attuali amministratori la necessità di prorogare il contratto (in scadenza il 31.12.2022) ai 23 operatori precari assunti dall’ASE Spa. In quella seduta dissi anche che, in caso di mancato rinnovo contrattuale dei lavoratori precari, la nostra città a partire dal 1° Gennaio 2023 avrebbe avuto seri problemi di tenuta, sotto il punto di vista della raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade. 𝗖𝗼𝘀𝗶̀ 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼.

Queste foto ritraggono una Manfredonia che sta assumendo la dimensione e l’immagine di una discarica a cielo aperto. 𝗖𝗼𝘀𝗶̀ 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗲 . A causa della mancanza di personale i cestini getta rifiuti sono stracolmi di immondizia, il centro raccolta rifiuti è aperto ad intermittenza, gli operatori ecologici in servizio oggi non puliscono più le strade (infatti le zone censite sono tutte scoperte) perchè sono stati dirottati alla raccolta di rifiuti porta a porta. Alcuni operatori, per garantire la pulizia minima indispensabile, sono costretti a fare orari di lavoro straordinario imbarazzanti.

Insomma è accaduto quanto avevamo previsto e non ci voleva tanto per intuirlo. 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼, 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗼 𝗹’𝗔𝗦𝗘 𝗦𝗽𝗮 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗮 𝗿𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟯 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗮𝗿𝗶𝗲, 𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗽𝘂𝗹𝗶𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗽𝘂𝗹𝗶𝘁𝗮.