FOGGIA – “Si comunica che, anche se la situazione attualmente non è critica, ed in via preventiva, oggi, sabato 20 gennaio 2024, tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno sospese dalle regolari attività a causa dell’allerta meteo.

Sono previste abbondanti nevicate nell’arco della giornata”.

Lo riporta una nota l’amministrazione comunale di Faeto.

Provvedimento analogo per il comune di Anzano di Puglia. Entrambi i Comuni del Monti Dauni sono interessati in queste ore da moderate nevicate e forti raffiche di vento.