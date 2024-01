Manfredonia. “Il consigliere regionale Napoleone Cera avrebbe dovuto sollevare prima la questione evidenziata ieri in conferenza a Bari. Al tempo delle provinciali, con Antonio Potenza, Dell’Erba, e i rappresentanti della Lega, abbiamo sviluppato un discorso unitario di centrodestra e il Comune di Manfredonia era stabilmente governato da un gruppo coeso di centrodestra. Ma Napoleone Cera non ha detto una parola. Per Giandiego Gatta: ritengo che abbia pensato unicamente alla sua posizione, è andato nella direzione contraria, è andato a favore di Nicola Gatta. Ha pensato solo a lui”.

Così stamani a StatoQuotidiano.it il già sindaco di Manfredonia, ing. Gianni Rotice, contattato per una riflessione sulle dichiarazioni rese ieri dal consigliere regionale Napoleone Cera autosospesosi da FI ma ancora presente nel gruppo regionale in attesa di sviluppi, in attesa del congresso provinciale che si svolgerà alla Città del Cinema a Foggia.

“Altro tema”, aggiunge Rotice. Durante il periodo di fibrillazioni dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, personalmente Giandiego Gatta ha esternato politicamente la sua posizione. Credo che dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, lo ribadisco, gli sia interessato ben poco. Credo sia stato d’accordo con il centrosinistra, tanto in Regione quanto a livello comunale, e di questo è testimonianza la raccolta delle adesioni per la caduta della mia Amministrazione. E in quel momento Napoleone Cera cosa ha detto? Niente”.

“Ripeto nuovamente: per la candidatura a parlamentare Giandiego Gatta dovrebbe ringraziare il sottoscritto e il nostro gruppo. Dovrebbe ricordarlo sempre. Mentre invece, Napoleone Cera avrebbe dovuto parlare al tempo e sollevare prima le questioni che pone oggi”.

“Le comunali 2024 di Manfredonia? L’unica cosa che posso dire è che mi auguro che si manifestino una riflessione e un progetto di persone serie e coerenti. Mi auguro soltanto che non si torni mai più al passato. Il mio futuro? Ora non è il momento di parlarne”.