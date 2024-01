BARLETTA – Gli Agenti del Commissariato di Barletta, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, hanno proceduto all’arresto di un 50enne barlettano, autore di rapine e furti perpetrati all’interno di esercizi commerciali di questo centro cittadino.

La misura cautelare carceraria è stata richiesta a seguito delle indagini svolte dal Commissariato in ordine ai furti commessi presso un’ottica ed una farmacia. Tra i reati contestati anche una tentata rapina perpetrata in danno di un esercizio commerciale dedito alla vendita di capi di abbigliamento.

Gli Agenti del Commissariato, grazie agli elementi di prova acquisiti riconoscevano l’autore dei reati in un cittadino barlettano, all’epoca dei fatti già sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S., il quale all’interno di una attività si impossessava di un paio di occhiali del valore di euro 330 e presso una farmacia di nr. 2 misuratori di pressione, del valore di euro 100, posizionati su scaffali espositivi.

In merito alla tentata rapina, l’arrestato si introduceva presso un negozio di abbigliamento, in pieno centro città, intento ad asportare alcuni abiti, non riuscendo, tuttavia, ad asportare la merce sottratta a causa del sopraggiungere del personale addetto che, accortosi dell’azione, lo afferrava per un braccio e verso il quale, al fine di svincolarsi dalla presa, dopo aver abbandonato la merce sottratta, si scagliava con gomitate sulle braccia, riuscendo ad uscire dal negozio e a dileguarsi.

Alla luce delle prove raccolte nei confronti dell’indagato, veniva richiesto, ottenuto ed eseguito il provvedimento restrittivo.

L’arrestato è attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Trani.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in contraddittorio nelle successive fasi del giudizio.