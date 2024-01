FOGGIA – Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Simone Tascone che si lega al club rossonero fino a giugno 2026.

Tascone, centrocampista classe 1997 nato a Napoli, cresce calcisticamente nelle giovanili della Frattese e della Ternana. Nel 2015 approda nella serie cadetta con la Ternana.

Due anni dopo il Genoa acquista il suo cartellino e lo gira in prestito alla Paganese, in serie C. Nel 2018 passa al Pescara che, a sua volta, lo manda in prestino prima al Fano poi al Catanzaro e alla Casertana.

Nel 2020/21 veste la maglia della Turris e, due stagioni più tardi, approda alla Virtus Entella. Nella sua carriera ha totalizzato 206 presenze e 17 gol.

Queste le prime parole del nuovo centrocampista rossonero:

“Sono molto contento e onorato di essere arrivato a Foggia. Sono pronto ad indossare la gloriosa maglia rossonera.

Conosco la passione e l’amore di questa piazza per i questi colori. Ricordo le volte che sono venuto a giocare in questo stadio ed è sempre stata una grande emozione.

Spero di vivere le stesse sensazioni da calciatore del Foggia. Darò subito il mio contributo, spero già a partire dalla partita di domani contro l’Avellino”.