*di Franco Rinaldi

Il 21 gennaio 1960, la Città di Manfredonia partecipò al programma televisivo Rai “Campanile Sera”, condotto dai presentatori Mike Bongiorno e Renato Tagliani e gareggiò con la città di Castelfranco Veneto. Perdemmo la puntata per un errore falsato dalla formulazione di un quesito proposto da Mike Bongiorno inerente la “Saccarina”.

La squadra cittadina, composta da dieci esperti era guidata dal rag. Nicola De Feudis, con postazione in Piazza Duomo, mentre negli studi Rai della Fiera di Milano parteciparono i nostri due concorrenti: il brillante avv. Giovanni Donnamaria e il bravissimo studente universitario Tarcisio Iacoviello.

L’11 agosto in seguito a ricorso per l’errore relativo alla domanda sulla “Saccarina” che cagionò la sconfitta della nostra Città, nella trasmissione precedente con la città di Castelfranco Veneto, Manfredonia fu riammessa a partecipare nuovamente alla trasmissione “Campanile Sera”, che ebbe luogo nell’agosto dello stesso anno, questa volta però, avendo però come avversaria la città di Senigallia.

Location della trasmissione, con collegamento da Manfredonia, fu in zona “La Rotonda” in Viale Miramare, dove ebbero luogo tutte le gare. Va detto, ahimè, che nonostante le buone performance dei nostri concorrenti, vinse la gara la città di Senigallia.