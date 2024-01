MANFREDONIA (FOGGIA) – Grande partecipazione e commozione questo pomeriggio per dare l’ultimo saluto ad Antonio Guerra, 27enne del centro sipontino, deceduto improvvisamente lo scorso 14 gennaio 2024.

Nella Cattedrale di Manfredonia, ma anche in piazza Giovanni XXIII, erano tanti gli amici che non hanno voluto mancare al funerale di un ragazzo la cui vita è terminata in così giovane età.

Era presente anche una delegazione della Fiat 500.

Da giorni, gli amici, i parenti, i lettori, tantissimi cittadini stanno manifestando il proprio affetto e il loro dolore per la morte del giovane Antonio, da tutti descritto come un bravissimo ragazzo, un giovane la cui vita è stata interrotta tragicamente per cause naturali.

AI genitori, ai familiari, ai parenti, agli amici, di Antonio sincere e sentite condoglianze dalla redazione di StatoQuotidiano.it