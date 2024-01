Monte Sant'Angelo. "Salviamo il Palazzo Grimaldi"

Quale ruolo ha la politica, se in una Città come Monte Sant’Angelo, che si fregia di essere Capitale della Cultura Puglia 2024, lascia in uno stato di totale abbandono e di inesorabile degrado, un palazzo storico come il Palazzo Grimaldi, la cui storia si identifica organicamente e integralmente con la storia della nostra Città e, quindi, espressione della nostra identità culturale.

Un Palazzo sorto nella prima metà del Settecento e che ha visto trascorrere lungo le sue strutture la nostra memoria storica legata al riscatto della feudalità meridionale e, quindi, alla nascita dell’Unità d’Italia. Un simbolo, quindi, non solo della nostra storia, quanto della nostra arte e della nostra bellezza, emblema del nostro patrimonio culturale, di cui è fiera non solo la nostra Città, quanto l’intero Gargano e la Regione Puglia.

Non è possibile assistere inermi al degrado quotidiano del Palazzo, con le sue strutture ormai in totale decadenza e in totale disfacimento.

Nessuna autorità, né istituzione, oggi, potrebbe essere insensibile, se di fronte a tale scempio e a tale inesorabile trascuratezza, non si intervenisse e rendessimo giustizia a quanti hanno voluto che la città micaelica diventasse emblema di bellezza e di cultura e, quindi, simbolo dell’UNESCO.

Per questo ci appelliamo, non solo alle autorità locali, fra cui il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, quanto al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e al Vice-Presidente, Raffaele Piemontese, affinché facciano pressione sui proprietari a intervenire, oppure a vendere l’immobile per una maggiore salvaguardia e valorizzazione del Palazzo Grimaldi. Purtroppo sono anni che se ne discute e se ne parla, ma concretamente nulla fino ad ora è stato fatto, se non permettere ai proprietari un lento e inesorabile abbandono del Palazzo. E ciò contro la volontà dell’intera comunità locale, che da secoli si identifica in esso e ne fa un simbolo della propria storia e della propria identità culturale.

Un Palazzo storico che sorge proprio di fronte al Santuario di San Michele, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, di cui i nostri amministratori se ne gloriano e spesso ne invocano, senza, poi, intervenire in maniera appropriata, per salvaguardare e recuperare tutto ciò che ricade nella Buffer Zone, cioè la zona di rispetto e di salvaguardia del bene UNESCO. E ciò è un vero e proprio scandalo, in quanto l’abbandono del Palazzo e il suo lento degrado, creano un malessere e un esempio negativo per tutta la comunità locale.

Del resto, secondo i criteri del riconoscimento UNESCO, la Buffer Zone, in cui ricade il Palazzo Grimaldi, ha tutte le prerogative per imporre ai proprietari il rispetto della sicurezza e messa in ordine del proprio bene, che nel nostro caso, non è solo un bene privato, ma viene ad essere un “bene comune” dell’intera comunità e, quindi, dell’intera Città UNESCO. Come del resto lo stesso ragionamento ed osservanza dovrebbero essere rivolti agli altri Palazzi storici quasi tutti in uno stato pietoso di degrado ambientale.

Non c’è ragione che tenga se un simbolo di storia, di cultura, di identità e di bellezza estetica, come Palazzo Grimaldi, viene trascurato e abbandonato a se stesso.

È dovere e diritto degli Amministratori, in nome e per conto dell’intera comunità cittadina locale, costringere i proprietari a salvaguardare il “bene comune”, in quanto simbolo evidente della nostra storia e della nostra cultura. Ne va di mezzo la dignità di una intera città, ma soprattutto di una intera comunità non solo locale, quanto regionale, se tale “bene” viene lasciato a se stesso e, quindi, annullato e fatto scomparire, per evidente responsabilità, non solo dei proprietari, quanto delle Istituzioni locali e regionali. Uno scandalo di enorme portata, che solo uomini insensibili e di poca cultura, possono ancora stare al proprio posto e vedere giorno dopo giorno il proprio patrimonio culturale abbandonato a se stesso, ed essere annullato dal tempo e dall’incuria degli uomini.

È tempo che il Comune o l’intera comunità locale e regionale, intervenga, e ne acquisti la piena proprietà e faccia del Palazzo Grimaldi un “bene comune”. Ne va della nostra comune identità storica. Non è più tollerabile che un tale patrimonio storico-culturale, venga tenuto nel più squallido abbandono, privo di sicurezza e di mancanza di valore estetico. È tempo che tale “bene comune”, che appartiene alla nostra storia e alla nostra identità, venga acquistato e reso fruibile dall’intera comunità locale, per farne il simbolo della nostra cultura, legata al riconoscimento UNESCO. È tempo che il Comune, con le sue Istituzioni, si muova e costringa i proprietari a rendere fruibile il “nostro” e il “loro” Palazzo dei Grimaldi.

di Giuseppe Piemontese, *Società di Storia Patria per la Puglia