Il consigliere comunale di opposizione, Giuseppe Mainiero, sta esaminando attentamente le convenzioni e si configura come un elemento di criticità per l’Amministrazione. Appena un mese dopo l’insediamento della nuova Giunta, egli cerca di metterla in difficoltà sollevando questioni relative a Parcocittà.

Attraverso un’interpellanza del 6 gennaio scorso, Mainiero richiede dettagli sugli incassi di ciascun evento tenuto presso Parcocittà, inclusa la percentuale eventualmente versata al Comune. Si interroga anche sulla voltura delle utenze a carico dell’Ats, l’ente che ne gestisce l’attività.

La concessione di Parcocittà risulta scaduta, e non sono stati avviati i procedimenti per l’affidamento della gestione della struttura. In particolare, il consigliere civico solleva interrogativi sulla presenza di possibili conflitti d’interesse per l’assessore alla Cultura, Alice Amatore, relativamente alla concessione.

La decisione di aderire al progetto Parcocittà risale al 2014 sotto la guida di Gianni Mongelli, con una delibera di Giunta del 21 maggio. Tuttavia, Mainiero, già durante la consiliatura 2014-2019, aveva contestato la concessione, sostenendo che fosse stata autorizzata impropriamente. Secondo le sue informazioni, dal 2016 ad oggi, il Comune avrebbe ricevuto poco più di 250 euro dagli incassi degli eventi.

Mainiero, nel maggio 2022, aveva organizzato un evento presso Parcocittà e afferma di aver versato 400 euro. Non solo Parcocittà, ma anche un’altra convenzione scaduta relativa all’Assori è oggetto di interpellanza. Mainiero chiede spiegazioni sull’impianto natatorio concesso nel 1985, segnalando modifiche apportate nel 2012 che sembrano non essere state attuate.

Durante la consiliatura 2014-2019, Mainiero aveva segnalato la questione alla Corte dei Conti. Nonostante la proroga della convenzione per nove anni da parte della Giunta guidata da Franco Landella nel marzo 2019, il consigliere considera illegittima tale estensione. Si appoggia a una nota del dirigente Carlo Dicesare che suggerisce la revoca della delibera in autotutela.

Mainiero ora chiede alla sindaca Maria Aida Episcopo se intenda procedere o meno alla revoca di quella delibera in entrambi i casi, sospettando un possibile danno erariale. Inoltre, sollecita l’Amministrazione a spiegare perché non siano state avviate le procedure per recuperare le somme dovute in virtù delle convenzioni.

