FOGGIA – La Roma è in vendita e questa lo abbiamo scritto già nei mesi scorsi, da agosto, ripetendolo ad ottobre.

L’unica offerta concreta pervenuta al tavolo dei Friedkin è quella di Raffaello Follieri, imprenditore foggiano ma di comprovata fede romanista, che ha presentato ai texani 860 milioni trattabili (a salire) dopo un’offerta iniziale ad agosto di 840 milioni.

La serietà del gruppo Follieri non è in discussione: con la sua Pasele SA, con sede in Turchia, ha costruito un impero, addirittura acquisendo miniere in Somaliland, un’area della Somalia ricca di metalli rari ma anche ad alto rischio per la presenza di gruppi irredentisti. Costo dell’operazione? 250 milioni di euro.

Non proprio uno scherzo.

La solidità del gruppo è comprovata, al di là di quello che si possa dire e dei giochi di potere di giornali e radio.

Follieri vuole veramente la Roma, non fa mai mancare il suo sostegno da lontano alla quadra, pur vivendo tra l’Italia e l’estero. Basta vedere i suoi social per effettivamente verificare quanto sia romanista e quanto ci tenga al bene del club, che vuole rilanciare e portarlo a grandissimi livelli in Italia e in Europa.

Qualche mese fa, in un’intervista ad Adnkronos, aveva dichiarato di voler confermare Mourinho, ma qualcuno ha pensato bene di mandarlo via prima del tempo.

L’altro suo pallino, rimanendo nell’ambito degli allenatori a lui preferiti, è Antonio Conte, pugliese come lui e che stima per il suo modo di essere e la leadership dimostrata nella sua carriera.

Inoltre, sempre in quell’intervista, aveva dichiarato di voler riportare nella Roma Francesco Totti.

Non con un ruolo marginale, ma con uno attivo e che possa farlo sentire partecipe all’interno del club come vorrebbe lo stesso ex indimenticato capitano. La Roma ai romanisti, ma soprattutto agli italiani, valorizzando il settore giovanile e riportando quel senso di identità ed appartenenza che solo Mourinho, in questi due anni e mezzo, era riuscito a dare.