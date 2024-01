FOGGIA – L’Università di Foggia inaugurerà l’anno accademico, il 24° dalla sua istituzione, alla presenza del Ministro dell’Università Anna Maria Bernini.

La cerimonia si terrà lunedì 29 gennaio, alle ore 11, nell’Aula Magna “Valeria Spada” (Via R. Caggese, 1 – Foggia), alla presenza dei componenti della Comunità accademica, dei Rettori delle Università italiane e delle massime autorità civili, militari e religiose del Territorio.

“Sono particolarmente lieto di annunciare che è stata riprogrammata la data di uno dei momenti più significativi per la nostra Comunità: l’inaugurazione dell’anno accademico. – Ha dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio -.

La cerimonia sarà l’occasione per riunirci come Comunità universitaria, per celebrare i successi e traguardi raggiunti, ma anche per delineare il percorso verso un futuro che auspico possa essere caratterizzato da nuove opportunità di crescita e sviluppo”.

La cerimonia si aprirà con il consueto corteo accademico e con l’esecuzione dell’inno nazionale a cura del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia diretto dal maestro Donato Della Vista. L’ensemble composto da Concetta Pirro (soprano), Roberto Caputo (Basso), Giusy Riefoli (Flauto), Alessandro Battista (Clarinetto), Maria Antonietta Moscato e il prof. Vincenzo Celozzi (Corno), Angelo Iatesta (Sax) eseguirà, in chiusura dell’evento, il Gaudeamus igitur.

A seguire, gli interventi della Presidente del Consiglio degli Studenti Emanuela Vocino, del Coordinatore dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, sezione di Foggia Matteo Caputo e della rappresentante del Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario Sara Perrella.

Il Rettore Lorenzo Lo Muzio terrà la relazione inaugurale, successivamente prenderà la parola, per il suo intervento, il Ministro Maria Bernini cui sarà consegnato, nel corso della cerimonia, il sigillo dell’Università di Foggia.

La cerimonia si concluderà con la prolusione dal titolo “Finanza, etica e benessere sociale”, tenuta dal Direttore del Dipartimento di Economia, Pasquale di Biase.