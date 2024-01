FOGGIA – “Costruzione di un dialogo proficuo e chiarezza di intenti sono alla base di ogni strategia vincente ed è la sintesi dei due importanti incontri che abbiamo avuto in Provincia presso Palazzo Dogana e la sede di Via Telesforo insieme al dirigente della Viabilità e Trasporti della Provincia di Foggia Luciano Follieri, dove abbiamo incontrato i dipendenti per discutere delle questioni cruciali riguardanti i due settori.

La nostra amministrazione è impegnata a lavorare costantemente per migliorare ogni ambito e settore di cui ha responsabilità, al fine di rendere il nostro territorio un luogo sempre più accogliente e vivibile.

Sono convinto che insieme, grazie al grande lavoro su cui sono impegnati i due settori, ad un dialogo costruttivo e all’ascolto delle istanze di tutti gli stakeholder, riusciremo a trovare soluzioni innovative e sostenibili per migliorare ulteriormente i servizi di viabilità e trasporti nella nostra Provincia”.

Lo riporta il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti.