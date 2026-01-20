Edizione n° 5951

DECARO MEDICI // Decaro: “Medici dell’emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale”
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Home // Bari // 18enne e 15enne muoiono in un incidente nel Barese, sindaco ‘lutto cittadino’

LUTTO 18enne e 15enne muoiono in un incidente nel Barese, sindaco ‘lutto cittadino’

Ad Acquaviva delle Fonti, la Passat dei ragazzi finita contro un'auto e un bus

18enne e 15enne muoiono in un incidente nel Barese, sindaco 'lutto cittadino'

ph Giornale di Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Bari // Cronaca //

“Oggi Acquaviva è ferita. Due giovani vite, Gianvito e Denise, sono state strappate in modo improvviso e crudele. Davanti a una tragedia così grande, ogni parola sembra insufficiente. Scrivo da sindaco ma prima ancora da padre: il pensiero va subito alle famiglie, a chi ieri sera ha visto crollare il mondo addosso. A loro va l’abbraccio più forte, più silenzioso, più vero di tutta la nostra comunità.  Un abbraccio che non consola ma che dice: non siete soli”.

Lo scrive sui social il sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari), Marco Lenoci, riferendosi all’incidente stradale in cui ieri sera sono morti il 18enne Gianvito Novielli e la sua fidanzata di 15 anni, Denise Buffoni. Sulla strada che collega Adelfia ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, l’auto che il giovane guidava, una Passat, è finita prima contro un’autovettura, poi contro un bus e, infine, contro una recinzione. Un terzo ragazzo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

“Acquaviva – continua il sindaco – piange due ragazzi che erano futuro, sogni, vita che iniziava appena. Prega per l’altro giovane coinvolto, che sta lottando tra la vita e la morte, e resta sospesa, incredula, davanti a un dolore che scuote tutti noi. Per questo nelle prossime ore disporrò il lutto cittadino, non come atto formale ma come segno di una comunità che si ferma, che si raccoglie, che riconosce il peso immenso di questa perdita. Oggi il silenzio è rispetto, il raccoglimento è amore. La vicinanza è l’unica risposta possibile. Acquaviva è con voi, tutta”.

Lo riporta l’ANSA

