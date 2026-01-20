Edizione n° 5952

Home // Cronaca // Addio a Tonio Sepa, il giornalista che ha raccontato Foggia e il Foggia

CIAO TONIO SEPA Addio a Tonio Sepa, il giornalista che ha raccontato Foggia e il Foggia

Parallelamente alla radio, Sepa fu anche anima del mondo musicale cittadino

TONIO SEPA, ph foggiatoday.it

TONIO SEPA, ph foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

L’informazione di Capitanata e la città di Foggia piangono la scomparsa di Tonio Sepa, giornalista e voce storica del racconto sportivo rossonero, venuto a mancare all’età di 71 anni. Per oltre cinquant’anni ha accompagnato tifosi e appassionati nel racconto delle vicende del Foggia Calcio, diventando un punto di riferimento imprescindibile del giornalismo sportivo locale.

Il primo grande amore di Tonio Sepa è stato la radio, mezzo che ha segnato profondamente il suo percorso umano e professionale. Alla fine degli anni Settanta la sua voce calda e inconfondibile contribuì a scrivere una pagina importante dell’etere foggiano con Radio Luna, emittente entrata nella memoria collettiva di un’intera generazione.

Parallelamente alla radio, Sepa fu anche anima del mondo musicale cittadino: in molti lo ricordano nel suo storico negozio di dischi “Discoring”, luogo di incontro e cultura negli anni d’oro della musica analogica.

A partire dagli anni Ottanta il passaggio alla televisione, dove divenne uno dei volti più noti delle emittenti locali. Telecronista sportivo, ma anche giornalista di cronaca, ha curato per anni la rassegna stampa e collaborato con numerose realtà televisive regionali e locali: Telenorba, Puglia Channel, Teledauna, Telefoggia, Mitico Channel, partecipando come ospite e opinionista a numerose trasmissioni sportive, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito.

Di Tonio Sepa colleghi e pubblico ricordano soprattutto il garbo, la passione autentica e il profondo senso di rispetto per la professione. Una vita interamente dedicata a raccontare il calcio, con uno stile sobrio e una competenza riconosciuta da tutti.

Anche il Calcio Foggia 1920 ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Sepa, definendolo «giornalista stimato e voce autorevole del nostro territorio». «Per oltre cinquant’anni – si legge nella nota del club – Tonio ha raccontato con passione le vicende rossonere, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi e addetti ai lavori. Il suo legame con il Foggia Calcio ha rappresentato un esempio autentico di amore per la professione e per questi colori».

La società rossonera ha poi espresso vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando Sepa «con gratitudine e rispetto per il contributo umano e professionale lasciato alla comunità sportiva e cittadina». «Il suo ricordo – conclude la nota – resterà vivo nella storia del Calcio Foggia e nel cuore di chi ha condiviso con lui parole, emozioni e battaglie rossonere».

Lo riporta foggiatoday.it.

