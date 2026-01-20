Agricoltura pugliese senza carburante, sistema SEIA in tilt. Sicolo: “Regione intervenga subito”

PUGLIA – Migliaia di aziende agricole pugliesi si trovano in grave difficoltà a causa del malfunzionamento del nuovo applicativo informatico SEIA, introdotto dalla Regione Puglia per la gestione delle pratiche UMA relative all’erogazione del carburante agricolo agevolato. Il blocco del sistema sta di fatto paralizzando l’attività nei campi, impedendo agli agricoltori di accedere a una risorsa essenziale per il lavoro quotidiano.

Secondo quanto segnalato dalle organizzazioni di categoria, l’applicativo non consente la predisposizione, la modifica né la validazione dei libretti UMA, bloccando l’intera procedura amministrativa. Una situazione definita «gravissima e paradossale» da Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA – Agricoltori Italiani.

«Alle aziende agricole viene di fatto impedito di lavorare – afferma Sicolo –. Il sistema informatico è in tilt e i mezzi restano fermi, con trattori e macchinari inutilizzati proprio nel pieno delle attività stagionali. Si tratta di un disagio pesantissimo che sta già producendo danni economici rilevanti».

Da qui l’appello diretto alla Regione Puglia affinché intervenga con urgenza per risolvere le criticità tecniche del sistema e ripristinare il servizio. «Chiediamo – conclude Sicolo – che il sistema SEIA venga sbloccato nel più breve tempo possibile e che venga garantito immediatamente l’accesso al carburante agricolo, evitando ulteriori ripercussioni su un comparto già fortemente provato».

La vicenda riaccende il dibattito sull’efficienza delle piattaforme digitali regionali e sulla necessità di assicurare strumenti operativi affidabili, soprattutto quando da essi dipende la continuità produttiva di un settore strategico come l’agricoltura.