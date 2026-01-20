Alessandro Venier è morto per soverdose di farmaci e soffocamento. È quanto emerge dalla perizia medico-legale e tossicologica depositata nei giorni scorsi nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio del 35enne, avvenuto la sera del 25 luglio 2025 nella sua abitazione di Gemona del Friuli (Udine).

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto online, la perizia conferma solo in parte la versione fornita da Lorena Venier, 62 anni, madre della vittima, accusata di omicidio in concorso con la compagna del figlio, Mailyn Castro Monsalvo, 31 anni, di origine colombiana.

Dagli accertamenti emerge che la morte di Venier sarebbe stata causata da un complesso di fattori, come confermato dal pubblico ministero titolare dell’indagine, Giorgio Milillo. Dopo il decesso, la madre avrebbe smembrato il corpo, trasportandolo successivamente nella rimessa dell’abitazione con l’aiuto della nuora. I resti sarebbero stati nascosti in un contenitore, nel quale è stata poi versata della calce.

L’avvocata Federica Tosel, legale di Mailyn Castro Monsalvo, ha dichiarato all’ANSA di non aver ancora ricevuto copia della perizia:

«Attendo di poter esaminare gli atti prima di esprimere qualsiasi valutazione, così da comprendere nel dettaglio quanto effettivamente rilevato dal perito».

Lo riporta leggo.it