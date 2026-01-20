La Giunta regionale ha designato quali componenti del Consiglio di amministrazione di Acquedotto pugliese spa, ai sensi dello Statuto sociale: il dr. Roberto Venneri con la qualifica di Presidente e Direttore generale, riservandosi di nominarlo in Assemblea; l’avv. Luciano Ancora, preso atto della designazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’avv. Fiorenza Pascazio, preso atto della designazione effettuata dal Comitato di coordinamento e controllo.

Costituendo immediatamente il Cda, composto dal numero minimo di tre membri, la Giunta ha reso operativa la nuova governance di Aqp, sino al completamento delle ulteriori procedure previste dalla legge.

La scelta di nominare Venneri è maturata in ragione del suo curriculum professionale, essendo lui dirigente di Puglia Sviluppo, appartenente al Gruppo amministrazione pubblica della Regione Puglia e avendo anche ricoperto la carica di Segretario generale della Presidenza della Regione, dalla quale ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Al Presidente Aqp non spetterà alcun compenso per la carica in quanto nominato anche Direttore generale.

La Giunta ha, infine, conferito l’incarico ad interim di Segretario generale della Presidenza della Regione Puglia, precedentemente ricoperto da Venneri, al Segretario generale della Giunta regionale dr. Nicola Paladino.

“Prende il via la stagione dell’Aqp come società in house – dichiara il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro – nelle more del completamento del trasferimento del 20 per cento delle azioni Aqp ai Comuni pugliesi. La Regione apre così la gestione dell’Acquedotto pugliese al Governo e ad una rappresentante comunale. La scelta della Regione di nominare un dirigente del gruppo Regione e dei Comuni di nominare la presidente regionale di Anci Puglia chiarisce come questo consiglio di amministrazione sia a termine e fino alla definizione del nuovo assetto societario”.

All’esito di tale processo si tornerà in assemblea per dare piena attuazione alla disciplina statutaria che prevede la costituzione di un CdA a 7 componenti, 4 di nomina regionale, 1 governativa e 2 dei Comuni che dovranno costituire una società veicolo a cui saranno costituite le azioni.