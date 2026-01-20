Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

DAVIDE SPUNTON // Trovato morto Davide Spunton dopo ore di ricerche: era uscito per andare a pescare
20 Gennaio 2026 - ore  21:05

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Capitale della cultura, Vieste e Galatina fuori. Gravina tra le 10 città finaliste

"ESCLUSA VIESTE" Capitale della cultura, Vieste e Galatina fuori. Gravina tra le 10 città finaliste

Il prossimo 26 e 27 febbraio le dieci città finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche

Sindaco Giuseppe Nobiletti

Il sindaco Giuseppe Nobiletti durante una passata video intervista

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Gravina ce la fa ed entra ufficialmente tra le dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La selezione è stata comunicata oggi dalla giuria, che ha scelto i progetti migliori tra i 23 presentati complessivamente.

Il progetto candidato da Gravina, intitolato “Radici al futuro”, mette al centro il tema dell’accoglienza, intesa come «un atto intellettuale e un gesto culturale». Un’idea che valorizza identità, territorio e comunità, puntando su una visione capace di tenere insieme memoria e innovazione.

«Le gravine sono metafore di una dimensione intima che porta generatività, nutrimento e trasformazione proprio come un ventre – si legge nella pagina ufficiale Gravina2028 – dunque la pietra, che sembra fermare e bloccare riti, tradizioni e racconti, finisce per diventare un elemento costruttivo, capace di collegare totalità e singolarità».

Il prossimo 26 e 27 febbraio le dieci città finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche: ciascuna potrà presentare nel dettaglio il proprio progetto e rispondere alle domande dei giurati, passaggio decisivo verso la proclamazione finale.

Tra le città pugliesi escluse figurano Galatina, con il progetto “Il sogno dei luoghi”, e Vieste, che aveva candidato “L’anima bianca della Puglia”.

Grande soddisfazione, invece, nelle parole del sindaco di Gravina, Fedele Lagreca, che ha affidato ai social il suo commento: «Un risultato straordinario che costituisce un evento storico per la nostra città. Quello che inizialmente poteva sembrare a molti un azzardo si è rivelato, strada facendo, un cammino vincente fatto di confronto, condivisione e partecipazione attorno a un progetto ambizioso, frutto di un sogno condiviso e di un impegno collettivo».

Lo riporta LaRepubblica.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO