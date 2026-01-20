Gravina ce la fa ed entra ufficialmente tra le dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La selezione è stata comunicata oggi dalla giuria, che ha scelto i progetti migliori tra i 23 presentati complessivamente.

Il progetto candidato da Gravina, intitolato “Radici al futuro”, mette al centro il tema dell’accoglienza, intesa come «un atto intellettuale e un gesto culturale». Un’idea che valorizza identità, territorio e comunità, puntando su una visione capace di tenere insieme memoria e innovazione.

«Le gravine sono metafore di una dimensione intima che porta generatività, nutrimento e trasformazione proprio come un ventre – si legge nella pagina ufficiale Gravina2028 – dunque la pietra, che sembra fermare e bloccare riti, tradizioni e racconti, finisce per diventare un elemento costruttivo, capace di collegare totalità e singolarità».

Il prossimo 26 e 27 febbraio le dieci città finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche: ciascuna potrà presentare nel dettaglio il proprio progetto e rispondere alle domande dei giurati, passaggio decisivo verso la proclamazione finale.

Tra le città pugliesi escluse figurano Galatina, con il progetto “Il sogno dei luoghi”, e Vieste, che aveva candidato “L’anima bianca della Puglia”.

Grande soddisfazione, invece, nelle parole del sindaco di Gravina, Fedele Lagreca, che ha affidato ai social il suo commento: «Un risultato straordinario che costituisce un evento storico per la nostra città. Quello che inizialmente poteva sembrare a molti un azzardo si è rivelato, strada facendo, un cammino vincente fatto di confronto, condivisione e partecipazione attorno a un progetto ambizioso, frutto di un sogno condiviso e di un impegno collettivo».

Lo riporta LaRepubblica.it