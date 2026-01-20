Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

DAVIDE SPUNTON // Trovato morto Davide Spunton dopo ore di ricerche: era uscito per andare a pescare
20 Gennaio 2026 - ore  21:05

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Crans-Montana, da Foggia una raccolta solidale di capelli per i giovani ustionati

FOGGIA CRANS MONTANA Crans-Montana, da Foggia una raccolta solidale di capelli per i giovani ustionati

"L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare la vicinanza emotiva in un aiuto concreto, capace di restituire dignità, forza e fiducia a ragazzi"

Crans-Montana, da Foggia una raccolta solidale di capelli per i giovani ustionati

JOLE FIGURELLA, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un gesto di solidarietà che parte da Foggia e arriva fino in Svizzera. L’associazione Il Cuore Foggia ha avviato una raccolta solidale di capelli destinata alla realizzazione di parrucche per i giovani coinvolti nel grave incendio divampato nella notte di Capodanno all’interno del locale Le Constellation di Crans-Montana.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare la vicinanza emotiva in un aiuto concreto, capace di restituire dignità, forza e fiducia a ragazzi che stanno affrontando un difficile percorso di ricostruzione fisica e psicologica. Molti dei feriti, infatti, hanno riportato ustioni gravi che hanno danneggiato in modo irreversibile i bulbi piliferi, rendendo impossibile la naturale ricrescita dei capelli.

Da qui l’idea di una raccolta internazionale di capelli, che saranno utilizzati per realizzare parrucche gratuite destinate alle persone ustionate, contribuendo così al recupero dell’immagine corporea e dell’autostima. Possono essere donati capelli naturali o colorati, purché le ciocche abbiano una lunghezza minima di 35 centimetri. Non sono invece accettati capelli decolorati o trattati con henné.

Nei giorni successivi alla tragedia, la presidente dell’associazione Il Cuore Foggia, Jole Figurella, psicologa e clown dottore, si è recata a Crans-Montana insieme ad altri colleghi per offrire supporto psicologico alle persone colpite e ai loro familiari.

“Essere lì – ha raccontato – mi ha permesso di vedere con i miei occhi cosa significhi davvero ripartire dopo un evento così devastante. Vogliamo far sapere a questi ragazzi che non sono soli: anche a Foggia qualcuno si prende cura di loro”.

Un’iniziativa che unisce territori e comunità diverse nel segno della solidarietà e dell’attenzione verso chi sta affrontando le conseguenze di una tragedia profonda.

Lo riporta l’ANSA.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO