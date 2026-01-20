Crans-Montana, da Foggia una raccolta solidale di capelli per i giovani ustionati

FOGGIA – Un gesto di solidarietà che parte da Foggia e arriva fino in Svizzera. L’associazione Il Cuore Foggia ha avviato una raccolta solidale di capelli destinata alla realizzazione di parrucche per i giovani coinvolti nel grave incendio divampato nella notte di Capodanno all’interno del locale Le Constellation di Crans-Montana.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare la vicinanza emotiva in un aiuto concreto, capace di restituire dignità, forza e fiducia a ragazzi che stanno affrontando un difficile percorso di ricostruzione fisica e psicologica. Molti dei feriti, infatti, hanno riportato ustioni gravi che hanno danneggiato in modo irreversibile i bulbi piliferi, rendendo impossibile la naturale ricrescita dei capelli.

Da qui l’idea di una raccolta internazionale di capelli, che saranno utilizzati per realizzare parrucche gratuite destinate alle persone ustionate, contribuendo così al recupero dell’immagine corporea e dell’autostima. Possono essere donati capelli naturali o colorati, purché le ciocche abbiano una lunghezza minima di 35 centimetri. Non sono invece accettati capelli decolorati o trattati con henné.

Nei giorni successivi alla tragedia, la presidente dell’associazione Il Cuore Foggia, Jole Figurella, psicologa e clown dottore, si è recata a Crans-Montana insieme ad altri colleghi per offrire supporto psicologico alle persone colpite e ai loro familiari.

“Essere lì – ha raccontato – mi ha permesso di vedere con i miei occhi cosa significhi davvero ripartire dopo un evento così devastante. Vogliamo far sapere a questi ragazzi che non sono soli: anche a Foggia qualcuno si prende cura di loro”.

Un’iniziativa che unisce territori e comunità diverse nel segno della solidarietà e dell’attenzione verso chi sta affrontando le conseguenze di una tragedia profonda.

Lo riporta l’ANSA.