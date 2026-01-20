Dalla Strada Sichuan–Tibet al Vallone di Pulsano

Nel gennaio 2026, un intervento di architettura paesaggistica lungo la Strada Sichuan-Tibet, nel canyon del Nujiang, ha riportato l’attenzione internazionale su una nuova idea di infrastruttura, non invasiva, contemplativa, lenta, capace di connettere territori estremi senza snaturarli.

Si tratta di una passerella sospesa, ancorata direttamente alla roccia, concepita non per imporsi sul paesaggio ma per accompagnarne l’attraversamento e l’osservazione, restituendo al “camminatore” un valore di esperienza e di ascolto.

Quest’opera suggerisce oggi una riflessione sorprendentemente pertinente anche per l’Italia meridionale e, in particolare, per il Gargano.

Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano esiste infatti un luogo che, per morfologia, potenza simbolica e valore spirituale, presenta analogie profonde con il canyon del Nujiang: la Valle degli Eremi e l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano che, se vogliamo, sono “sospese” tra Monte Sant’Angelo e Manfredonia.

A prima vista, Tibet e Gargano non potrebbero sembrare più lontani. Eppure entrambi raccontano la stessa storia: montagne scavate dal tempo, valloni profondi, silenzio, spiritualità, cammini lenti. Nel canyon del Nujiang una passerella leggera consente oggi a viaggiatori e pellegrini di camminare dentro il paesaggio senza dominarlo. A Pulsano accade già qualcosa di simile, ma senza infrastrutture: eremi incastonati nella roccia, sentieri ripidi, percorsi di fede e di fatica.

Da qui nasce un’idea semplice: aiutare le persone ad arrivare, senza trasformare il luogo in un parco divertimenti. Un segno minimo e rispettoso, capace di rendere accessibile ciò che oggi è riservato solo ai più allenati, e senza tradire il carattere del sito.

A uno sguardo più esperto appare evidente come i due contesti condividano una struttura profonda comune. Entrambi sono spazi verticali, incisi e non pianeggianti; in entrambi l’architettura “dialoga” direttamente con la roccia, come accade negli eremi tibetani e nelle celle pulsanesi; in entrambi il cammino ha una valenza spirituale prima ancora che turistica; si tratta, inoltre, di contesti ambientali estremamente fragili, che non tollerano infrastrutture pesanti; infine, in entrambi i casi il paesaggio non è sfondo, ma parte integrante dell’esperienza religiosa.

La proposta è quindi quella di realizzare anche a Pulsano un dispositivo leggero di osservazione e attraversamento , ispirato all’intervento del Nujiang ma calibrato sul contesto garganico. L’infrastruttura potrebbe assumere la forma di una passerella metallica in corten o acciaio zincato, a basso impatto visivo, ancorata puntualmente alla roccia senza l’inserimento di pilastri nel vallone. La lunghezza sarebbe modulare, compresa tra 80 e 150 metri complessivi distribuiti in più tratti, con una larghezza contenuta – tra 1,20 e 1,50 metri – pensata per favorire flussi lenti. Lungo il percorso troverebbero spazio punti di sosta panoramici e devozionali, e l’intera opera sarebbe concepita come totalmente reversibile.

La localizzazione più coerente sarebbe lungo il tratto di sentiero che collega l’area alta degli eremi con l’abbazia, in prossimità del bordo del vallone e nei punti oggi più esposti e difficilmente percorribili. In questo modo la passerella assumerebbe anche un valore simbolico, configurandosi come una connessione “in sospensione” tra cielo, roccia e fede.

I vantaggi di una simile soluzione sarebbero molteplici. Da un lato, una maggiore accessibilità per pellegrini, anziani e cammini organizzati; dall’altro, un incremento della sicurezza del percorso e un aumento del tempo di permanenza dei visitatori. Tutto ciò, naturalmente, dovrebbe essere preceduto da un’attenta valutazione paesaggistica, accompagnato da una regolamentazione dei flussi e costruito in un dialogo costante con la Soprintendenza e con il Parco Nazionale del Gargano.

Anche gli ordini di grandezza economici risultano compatibili con interventi di questo tipo. La progettazione integrata – architettonica, geologica e paesaggistica – potrebbe collocarsi tra i 150 e i 250 mila euro, mentre la realizzazione della passerella richiederebbe un investimento compreso tra 1,2 e 2 milioni di euro, a seconda della lunghezza e della complessità. I costi di manutenzione annuale sarebbero contenuti, stimabili tra l’1 e il 2 per cento del costo iniziale.

Il percorso attuativo prevederebbe una prima fase di confronto istituzionale tra Regione, Comuni, Parco Nazionale del Gargano e Abbazia, seguita da uno studio di fattibilità e da una procedura di valutazione ambientale semplificata. Successivamente si passerebbe al progetto definitivo ed esecutivo e a un cantiere leggero, prevalentemente “a secco”, con il coinvolgimento di manodopera locale, fino all’attivazione di un sistema di gestione e fruizione dell’opera.

Le fonti di finanziamento realistiche non mancano: dal PNRR dedicato al turismo lento e ai borghi ai fondi regionali per le infrastrutture leggere e la mobilità dolce, dai programmi UNESCO sui paesaggi culturali ai bandi Interreg e ai cammini religiosi europei, fino al possibile contributo di fondazioni bancarie e sponsorizzazioni etiche.

L’indotto economico e sociale andrebbe ben oltre la semplice attrazione turistica. Il progetto infatti genererebbe occupazione locale in fase di cantiere, favorirebbe la nascita di nuove professionalità legate alla guida, alla manutenzione e all’accoglienza, rafforzerebbe il turismo religioso sull’asse Monte Sant’Angelo – Manfredonia, contribuirebbe alla destagionalizzazione dei flussi e aumenterebbe la visibilità internazionale del Gargano.

Resta però fondamentale evitare alcune trappole: l’eccesso di spettacolarizzazione, l’uso improprio dei materiali, l’assenza di una governance condivisa e la mancanza di un controllo dei flussi turistici.

In conclusione , questa proposta non chiede di introdurre elementi estranei al territorio, ma di rendere leggibile e accessibile ciò che già esiste.

Il Gargano possiede un patrimonio naturale e spirituale paragonabile ai grandi paesaggi sacri del mondo; ciò che spesso manca non è il valore del luogo, ma un gesto contemporaneo capace di raccontarlo.

Rivolgendosi alle istituzioni locali e regionali, l’invito è ad avviare un percorso condiviso che trasformi la Valle di Pulsano in un laboratorio europeo di turismo lento, fede e paesaggio, con benefici concreti e duraturi.

Se questo progetto verrà realizzato con misura e visione, non sarà ricordato come una semplice passerella, ma come il momento in cui il Gargano ha smesso di difendersi dal mondo e ha iniziato a dialogare con esso.

Il consiglio, allora, è uno solo: partire da Pulsano per ripensare l’intero sistema dei cammini garganici, facendo del silenzio e della verticalità non un limite, ma il nuovo marchio identitario del territorio.

