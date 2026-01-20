Edizione n° 5951

BALLON D'ESSAI

DECARO MEDICI // Decaro: “Medici dell’emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale”
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

SANITASERVICE RIUNITI // Caso Sanitaservice-Riuniti, la FIALS denuncia: “Foggia penalizzata, 350 lavoratori a rischio”
19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // De Zerbi celebra il Foggia: “Lo Zaccheria è esploso due volte contro il Giugliano”

DE ZERBI FOGGIA De Zerbi celebra il Foggia: “Lo Zaccheria è esploso due volte contro il Giugliano”

Durante la prima partita dell’era Casillo-De Vitto, circa 10mila spettatori hanno assistito alla vittoria per 2-1 sul Giugliano

De Zerbi celebra il Foggia: "Lo Zaccheria è esploso due volte contro il Giugliano"

Roberto De Zerbi - Fonte Immagine: ledicola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Cronaca // Focus //

A Foggia l’entusiasmo è tornato a vibrare. Durante la prima partita dell’era Casillo-De Vitto, circa 10mila spettatori hanno assistito alla vittoria per 2-1 sul Giugliano, suggellata dal rigore parato da Parucchini allo scadere.

Il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha seguito la gara da vicino, confermando il suo legame indissolubile con il Foggia. Dopo aver militato nel club come giocatore tra il 2002 e il 2004, De Zerbi ha mosso i primi passi da allenatore proprio nella città pugliese.

Ospite di ‘Viva El Futbol’, De Zerbi ha sottolineato il suo affetto per il club e la città, di cui è anche cittadino onorario: “Ho visto il Foggia e il rigore parato da Parucchini nel finale. Lo Zaccheria è esploso due volte: quando hanno acceso i fumogeni e quando il portiere ha parato il rigore. C’è stato il cambio societario e il tutto esaurito. Sono stato 5 anni a Foggia e ci mancherebbe che non ne parli bene”.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO