A Foggia l’entusiasmo è tornato a vibrare. Durante la prima partita dell’era Casillo-De Vitto, circa 10mila spettatori hanno assistito alla vittoria per 2-1 sul Giugliano, suggellata dal rigore parato da Parucchini allo scadere.

Il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha seguito la gara da vicino, confermando il suo legame indissolubile con il Foggia. Dopo aver militato nel club come giocatore tra il 2002 e il 2004, De Zerbi ha mosso i primi passi da allenatore proprio nella città pugliese.

Ospite di ‘Viva El Futbol’, De Zerbi ha sottolineato il suo affetto per il club e la città, di cui è anche cittadino onorario: “Ho visto il Foggia e il rigore parato da Parucchini nel finale. Lo Zaccheria è esploso due volte: quando hanno acceso i fumogeni e quando il portiere ha parato il rigore. C’è stato il cambio societario e il tutto esaurito. Sono stato 5 anni a Foggia e ci mancherebbe che non ne parli bene”.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.