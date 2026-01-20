Emergenza-urgenza in Puglia, Decaro convoca i direttori Asl: focus sui “colli di bottiglia”

BARI – Prima riunione operativa in Presidenza della Regione sulla situazione dei pronto soccorso pugliesi. Nel pomeriggio il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, insieme al direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e alla direttrice di Aress Lucia Bisceglia, hanno incontrato i direttori generali e i direttori sanitari delle aziende sanitarie e ospedaliere e degli Irccs pubblici.

Al tavolo hanno preso parte anche i direttori delle strutture di pronto soccorso di tutte le aziende. L’incontro è servito a fare il punto sulle principali criticità del sistema di emergenza-urgenza, con particolare attenzione ai cosiddetti “colli di bottiglia” che rallentano il percorso dei pazienti sia in ingresso sia in uscita.

Tra i problemi evidenziati, l’afflusso di persone con quadri clinici non sempre urgenti e, soprattutto, la carenza di posti letto per ricoverare i casi più gravi, situazione che contribuisce a congestionare i reparti di emergenza.

Al termine della riunione, Decaro ha richiamato l’attenzione sulla carenza di personale, in particolare di medici di emergenza-urgenza e per il servizio 118: «Emerge una carenza in organico, ma la situazione è assimilabile a quella di tutte le regioni d’Italia. Questo settore risulta poco attrattivo per i giovani medici e dobbiamo trovare una soluzione nazionale». Il presidente ha citato l’esempio della Calabria, dove per l’emergenza-urgenza sono stati assunti medici dall’estero.

Parallelamente, Decaro ha ribadito la necessità di potenziare la sanità territoriale per ridurre gli accessi impropri: «Una parte importante delle persone che arrivano al pronto soccorso presenta situazioni che andrebbero affrontate in altro modo. Puntiamo molto sulle Case di comunità e sugli ospedali di comunità, così da alleggerire gli accessi, dove devono essere accolte le persone che hanno un’urgenza».

Un ulteriore tema posto sul tavolo riguarda la qualità dell’accoglienza: l’obiettivo, ha spiegato Decaro, è migliorare non solo l’esperienza dei pazienti durante l’attesa, ma anche le condizioni di lavoro degli operatori sanitari, spesso sottoposti a forte pressione. Tra le priorità, una gestione più strutturata della comunicazione e delle informazioni per i familiari e per chi è in attesa.

Da parte sua, l’assessore Pentassuglia ha sottolineato che l’analisi è stata condotta “azienda per azienda”, partendo dai numeri degli accessi e dai modelli di gestione: «Sono state sviscerate le criticità che siamo intenzionati ad affrontare definendo nuovi modelli organizzativi basati sulla continuità assistenziale e che coinvolgano tutti gli operatori sanitari».

Il confronto, ha aggiunto, proseguirà anche nei prossimi giorni: «Non si è certamente esaurito oggi. Da domani, dalle 10 del mattino, incontreremo operatori sanitari e dirigenti delle aziende per arrivare a un’analisi puntuale di tutte le strutture e di tutti i territori».