Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

DE ZERBI FOGGIA // De Zerbi celebra il Foggia: “Lo Zaccheria è esploso due volte contro il Giugliano”
20 Gennaio 2026 - ore  10:03

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Cronaca // Esplosione bancomat BPM stanotte in corso Garibaldi a Peschici

Esplosione bancomat BPM stanotte in corso Garibaldi a Peschici

Il boato ha svegliato numerosi residenti della zona, che hanno immediatamente allertato le autorità.

Esplosione bancomat BPM stanotte in corso Garibaldi a Peschici

Esplosione bancomat BPM stanotte in corso Garibaldi a Peschici

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Cronaca // Gargano //

PESCHICI – Un’esplosione ha squarciato il silenzio della notte a Peschici. Intorno alle prime ore del mattino, ignoti hanno fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare di Milano (BPM) situato in corso Garibaldi, una delle arterie principali del centro cittadino.

Il boato ha svegliato numerosi residenti della zona, che hanno immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

L’esplosione ha provocato danni allo sportello automatico e ad alcune strutture adiacenti, mentre sono in corso le verifiche per quantificare l’eventuale bottino e l’entità complessiva dei danni. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo elementi utili a individuare i responsabili. Non si esclude che il colpo sia stato messo a segno da una banda specializzata in assalti ai bancomat, già attiva in altre aree del territorio.

1 commenti su "Esplosione bancomat BPM stanotte in corso Garibaldi a Peschici"

