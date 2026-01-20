Edizione n° 5952

Home // Cronaca // Femminicidio ad Anguillara Sabazia. “Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate”

FEDERICA TORZULLO Femminicidio ad Anguillara Sabazia. “Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate”

I risultati dell’autopsia confermano la drammaticità dell’omicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni trovata morta nei giorni scorsi ad Anguillara Sabazia

Anguillara, scomparsa Federica Torzullo: ricerche in corso, si indaga per omicidio

Federica Torzullo - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Anguillara Sabazia (RM), 20 gennaio 2026 – I risultati dell’autopsia confermano la drammaticità dell’omicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni trovata morta nei giorni scorsi ad Anguillara Sabazia. Secondo l’esame medico-legale, la vittima è stata colpita 23 volte con un coltello, con ferite principalmente al collo e al volto, sintomo di un’aggressione di estrema violenza. Il corpo presenta anche bruciature e parti amputate, mentre emergono indizi di tentativi di occultamento dopo l’omicidio.

La Procura di Civitavecchia ha contestato al marito, Claudio Carlomagno, il reato di femminicidio ai sensi dell’articolo 577-bis del codice penale — norma che prevede l’ergastolo quando l’omicidio è commesso per motivi di odio o discriminazione di genere o per reprimere la libertà e la personalità della vittima. L’uomo è indagato anche per occultamento di cadavere.

Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe ucciso la moglie e poi cercato di celare il corpo. L’interrogatorio di convalida del fermo è stato fissato per mercoledì nel carcere di Civitavecchia. Intanto, Maria Messenio, madre dell’indagato e assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara, si è dimessa dal suo incarico.

La vicenda ha suscitato forte attenzione anche per la gravità delle modalità del delitto, mentre proseguono le indagini sulla dinamica dei fatti e sulle motivazioni che hanno portato all’omicidio.

