Entra nel vivo il procedimento giudiziario sui presunti maltrattamenti e violenze ai danni di pazienti psichiatrici ricoverati presso l’ospedale Don Uva di Foggia. Con l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la Procura della Repubblica di Foggia avvia una fase decisiva di un’inchiesta che ha destato forte clamore pubblico.

Il procedimento coinvolge decine di imputati, tra operatori sanitari e soggetti legati alle attività assistenziali della struttura. Le accuse sono particolarmente gravi e comprendono, a vario titolo, maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche e, in alcuni casi, sequestro di persona, contestati in relazione a presunte condotte lesive della libertà individuale e della dignità personale di pazienti affetti da gravi patologie psichiatriche.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, si fonda su numerose testimonianze, referti medici e atti investigativi che, secondo gli inquirenti, delineerebbero un quadro sistemico di comportamenti irregolari, tale da giustificare la richiesta di rinvio a giudizio per diversi indagati. A rafforzare l’impianto accusatorio vi è anche un video diffuso all’epoca dell’inchiesta, a margine dei provvedimenti cautelari, che suscitò forte indignazione nell’opinione pubblica.

L’udienza preliminare servirà ora a valutare la tenuta dell’accusa e l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’apertura del dibattimento davanti al giudice.

Dall’avvio delle indagini, i vertici della struttura sanitaria hanno dichiarato di aver collaborato con le forze dell’ordine per fare piena luce sugli episodi contestati. Lo riporta telesveva.it.