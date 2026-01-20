Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

DAVIDE SPUNTON // Trovato morto Davide Spunton dopo ore di ricerche: era uscito per andare a pescare
20 Gennaio 2026 - ore  21:05

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, maltrattamenti e violenze su pazienti psichiatrici al Don Uva. Decine di imputati a processo

"DON UVA MALTRATTAMENTI" Foggia, maltrattamenti e violenze su pazienti psichiatrici al Don Uva. Decine di imputati a processo

Il procedimento coinvolge decine di imputati, tra operatori sanitari e soggetti legati alle attività assistenziali della struttura

Foggia, maltrattamenti e violenze su pazienti psichiatrici al Don Uva. Decine di imputati a processo

Maltrattamenti Don Uva- ARCHIVIO, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Entra nel vivo il procedimento giudiziario sui presunti maltrattamenti e violenze ai danni di pazienti psichiatrici ricoverati presso l’ospedale Don Uva di Foggia. Con l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la Procura della Repubblica di Foggia avvia una fase decisiva di un’inchiesta che ha destato forte clamore pubblico.

Il procedimento coinvolge decine di imputati, tra operatori sanitari e soggetti legati alle attività assistenziali della struttura. Le accuse sono particolarmente gravi e comprendono, a vario titolo, maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche e, in alcuni casi, sequestro di persona, contestati in relazione a presunte condotte lesive della libertà individuale e della dignità personale di pazienti affetti da gravi patologie psichiatriche.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, si fonda su numerose testimonianze, referti medici e atti investigativi che, secondo gli inquirenti, delineerebbero un quadro sistemico di comportamenti irregolari, tale da giustificare la richiesta di rinvio a giudizio per diversi indagati. A rafforzare l’impianto accusatorio vi è anche un video diffuso all’epoca dell’inchiesta, a margine dei provvedimenti cautelari, che suscitò forte indignazione nell’opinione pubblica.

L’udienza preliminare servirà ora a valutare la tenuta dell’accusa e l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’apertura del dibattimento davanti al giudice.

Dall’avvio delle indagini, i vertici della struttura sanitaria hanno dichiarato di aver collaborato con le forze dell’ordine per fare piena luce sugli episodi contestati. Lo riporta telesveva.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO