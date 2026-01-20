Foggia. Polizia Stradale al limite, l’allarme del SAP: “Grave carenza di organico e mezzi obsoleti”

FOGGIA – La Polizia Stradale di Foggia opera in condizioni sempre più critiche, con una carenza di personale che supera le cinquanta unità e risorse insufficienti a garantire un presidio efficace su un territorio vasto e caratterizzato da arterie ad alta incidentalità. A lanciare l’allarme è Giuseppe Vigilante, segretario provinciale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia).

Secondo il sindacato, i rinforzi recentemente assegnati risultano del tutto inadeguati rispetto alle reali esigenze operative della provincia. «La situazione è strutturale – denuncia Vigilante –: carenza di organico e mezzi ormai obsoleti mettono seriamente a rischio sia la sicurezza stradale sia le condizioni di lavoro degli operatori».

In alcuni frangenti, riferisce il SAP, la Sezione della Polizia Stradale di Foggia resta addirittura priva di pattuglie operative su strada. A ciò si aggiunge l’impiego della Stradale di Vieste per interventi nel territorio di Troia, con tempi di risposta che possono superare le due ore, compromettendo l’efficacia del servizio e la tempestività degli interventi in caso di emergenza.

Criticità evidenti anche sul fronte del parco mezzi: numerose vetture in dotazione hanno superato i 250 mila chilometri, con conseguenti problemi di affidabilità e sicurezza operativa, incompatibili con le esigenze di un servizio che richiede prontezza e mezzi efficienti.

Il SAP di Foggia chiede pertanto interventi immediati da parte del Dipartimento e del Ministero dell’Interno: potenziamento degli organici e rinnovo urgente dei mezzi in dotazione. «La sicurezza dei cittadini e degli operatori – conclude Vigilante – non può essere sacrificata per carenze strutturali che si trascinano da troppo tempo».