Registriamo positivamente gli esiti della costituzione e dell’entrata in funzione della Consulta del Commercio, che ieri pomeriggio ha mosso i primi passi. Cogliamo l’occasione per augurare un lavoro proficuo alle varie realtà rappresentate e un particolare in bocca al lupo al nostro amico Alessio Lusuriello, rappresentante del Comitato Foggia Centro.

Nello stesso tempo, però, dobbiamo inesorabilmente constatare che, a fronte di un percorso di condivisione e consultazione avviato in maniera repentina — in poco più di un anno, tra l’approvazione in Giunta e il passaggio in Consiglio avvenuto solo poche settimane fa per il varo ufficiale — attendiamo da molti mesi la costituzione della Consulta del Verde e dell’Ambiente.

Alla data odierna, 20 gennaio 2026, sono trascorsi ormai 650 giorni dall’approvazione della mozione in Consiglio comunale, e il regolamento per la sua definizione e costituzione langue ancora nei cassetti degli uffici del Servizio Ambiente.

Vi erano state rassicurazioni da parte di esponenti del Consiglio comunale e di personalità del mondo del Gruppo Territoriale, che attraverso post pubblici asserivano come il regolamento fosse pronto, già da ottobre 2025, per essere calendarizzato negli ordini del giorno del Consiglio. Tuttavia, mentre nel frattempo arrivava in aula per discussione e approvazione il regolamento della Consulta del Commercio, si perdevano inspiegabilmente le tracce di quello della Consulta del Verde e dell’Ambiente.

Per questo chiediamo a gran voce agli esponenti della maggioranza, in quota contiana, e all’assessore competente di spiegare le ragioni di questo ritardo, di metterci la faccia e di fornire risposte alle associazioni che da tempo, e da più parti, sollecitano la costituzione della Consulta.

Si tratta di una questione non più procrastinabile. Oggi più che mai i cittadini meritano risposte chiare e prese di posizione nette, anche scomode per chi si è assunto l’onere di rappresentare le istanze della comunità.

650 giorni di silenzi.

650 giorni di mancate risposte.

I cittadini meritano rispetto.

Attendiamo inoltre novità e aggiornamenti circa la messa in funzione della Macchina Mangiaplastica, collocata dall’agosto 2025 presso la Villa Comunale. Sono trascorsi oltre cinque mesi, ma l’amministrazione continua a latitare sia sulla sua attivazione, sia sull’avvio delle convenzioni e sullo sviluppo di meccanismi di premialità utili a incentivare la raccolta differenziata del PET.

Quanto altro tempo dovremo attendere? Quale programmazione è stata pensata per collocare adeguatamente la Macchina Mangiaplastica come strumento di sensibilizzazione e di crescita della differenziazione dei rifiuti? Si stanno cercando nuovi bandi per intercettare ulteriori modelli da installare in altre zone della città?

È tempo che la politica risponda alle sollecitazioni dei cittadini e delle associazioni.

Per non parlare dell’attivazione del Centro Mobile di Raccolta, che avrebbe dovuto servire le utenze domestiche, promesso e previsto nelle linee programmatiche approvate nel 2024 e annunciato in conferenza stampa nel luglio 2024.

Che fine ha fatto questo ulteriore strumento di supporto per l’avvio di una raccolta differenziata realmente capillare sul territorio?

Perché si registrano tutti questi ritardi nell’attivazione e nella messa in opera di strumentazioni già previste nei PEF approvati negli ultimi anni? Anche in questo caso, i cittadini meritano risposte adeguate.

Attendiamo inoltre sviluppi sull’entrata in funzione dei cosiddetti “cassonetti intelligenti”, il cui arrivo era previsto per la seconda metà del 2024 e l’avvio operativo nel 2025. Ad oggi siamo ancora fermi, in attesa di comprendere come verrà strutturato il piano di raccolta di tipo misto e quali campagne di comunicazione e sensibilizzazione lo accompagneranno.

Oltre ai cassonetti intelligenti, vogliamo conoscere anche le tempistiche di avvio dei lavori per i tre nuovi CCR, anch’essi finanziati tramite bandi del PNRR Ambiente, gestiti dai commissari insieme ad AMIU durante il periodo di commissariamento.

Chiediamo all’amministrazione quando e come verranno adeguatamente informati i residenti delle aree in cui sorgeranno i nuovi Centri Comunali di Raccolta, al fine di evitare il ripetersi degli episodi verificatisi nell’estate del 2023 in occasione dell’avvio dei lavori del CCR di viale Kennedy.

Infine, restiamo in attesa di chiarimenti sul motivo per cui il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati non venga svolto anche nella giornata festiva della domenica, come invece avviene nel capoluogo regionale, Bari. Perché non viene modificato il piano industriale per consentire questa miglioria?

Apprendiamo, allo stato attuale, dell’esistenza di una mozione presentata da esponenti dello stesso schieramento della Vicesindaca e Assessora all’Ambiente per l’introduzione della raccolta sette giorni su sette, corredata da otto firme e pronta per essere discussa nel primo Consiglio utile.

Auspichiamo che una risoluzione possa giungere anche prima di questo ulteriore passaggio, che comunque evidenzia una marcata distanza tra il mondo dei consiglieri e quello della Giunta.

Nota Stampa AttiVisti foggiani