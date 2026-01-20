Latina-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

FOGGIA – Un Foggia in fiducia fa visita al Latina per la 23ª giornata del Girone C di Serie C. Dopo l’arrivo della coppia Casillo–De Vitto sulla panchina dei Satanelli, squadra e ambiente sembrano rinvigoriti: il successo casalingo contro il Giugliano, in uno Zaccheria gremito e festante, ha rilanciato le ambizioni salvezza della compagine pugliese.

Con il mercato di gennaio che promette novità importanti, il Foggia punta a ribaltare le prospettive stagionali e a muovere la classifica in vista dei Playout. L’avversario di turno, il Latina, arriva dal pareggio per 0-0 sul campo del Picerno ed è diretto concorrente dei pugliesi nella corsa per evitare la zona calda del Girone C.

Informazioni su Latina-Foggia

Data: sabato 24 gennaio 2026

sabato 24 gennaio 2026 Orario: 14:30

14:30 Canale TV: Sky (in attesa di conferma)

Sky (in attesa di conferma) Streaming: NOW, Sky Go

Il match sarà un banco di prova importante per il Foggia, chiamato a confermare i segnali positivi mostrati nelle ultime uscite e a consolidare il morale ritrovato sotto la guida tecnica di Casillo e De Vitto.

Lo riporta Calciomercato.com