Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

DE ZERBI FOGGIA // De Zerbi celebra il Foggia: “Lo Zaccheria è esploso due volte contro il Giugliano”
20 Gennaio 2026 - ore  10:03

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Home // Foggia // Latina-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

SERIE C Latina-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Latina, arriva dal pareggio per 0-0 sul campo del Picerno ed è diretto concorrente dei pugliesi nella corsa per evitare la zona calda

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Un Foggia in fiducia fa visita al Latina per la 23ª giornata del Girone C di Serie C. Dopo l’arrivo della coppia Casillo–De Vitto sulla panchina dei Satanelli, squadra e ambiente sembrano rinvigoriti: il successo casalingo contro il Giugliano, in uno Zaccheria gremito e festante, ha rilanciato le ambizioni salvezza della compagine pugliese.

Con il mercato di gennaio che promette novità importanti, il Foggia punta a ribaltare le prospettive stagionali e a muovere la classifica in vista dei Playout. L’avversario di turno, il Latina, arriva dal pareggio per 0-0 sul campo del Picerno ed è diretto concorrente dei pugliesi nella corsa per evitare la zona calda del Girone C.

Informazioni su Latina-Foggia

  • Data: sabato 24 gennaio 2026
  • Orario: 14:30
  • Canale TV: Sky (in attesa di conferma)
  • Streaming: NOW, Sky Go

Il match sarà un banco di prova importante per il Foggia, chiamato a confermare i segnali positivi mostrati nelle ultime uscite e a consolidare il morale ritrovato sotto la guida tecnica di Casillo e De Vitto.

Lo riporta Calciomercato.com

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO