Edizione n° 5951

BALLON D'ESSAI

DECARO MEDICI // Decaro: “Medici dell’emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale”
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

SANITASERVICE RIUNITI // Caso Sanitaservice-Riuniti, la FIALS denuncia: “Foggia penalizzata, 350 lavoratori a rischio”
19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Leo Dell'Orco ricorda Giorgio Armani: "La malattia è stata durissima, mi diceva 'Non ho più voglia'"

LEO DELL'ORCO Leo Dell’Orco ricorda Giorgio Armani: “La malattia è stata durissima, mi diceva ‘Non ho più voglia’”

A poco più di quattro mesi dalla morte di Giorgio Armani, il compagno di vita e lavoro, Leo Dell’Orco, rompe il silenzio

Leo Dell’Orco ricorda Giorgio Armani: “La malattia è stata durissima, mi diceva ‘Non ho più voglia’”

Giorgio Armani e Pantaleo Dell’Orco - Fonte Immagine: corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Il diavolo spettegola //

A poco più di quattro mesi dalla morte di Giorgio Armani, il compagno di vita e lavoro, Leo Dell’Orco, rompe il silenzio in un’intervista al Corriere della Sera. Racconta un percorso doloroso ma di accettazione: “Il primo periodo è stato strano. Mi mancava la persona. Poi mi sono abituato. Sono tranquillo”. In casa, nulla è stato toccato: “Dalla sua stanza non entro, non ho toccato nulla. Da quel giorno. Non mi va”.

La malattia resta il ricordo più pesante: due mesi vissuti nell’attesa e nella paura. Armani, consapevole del suo destino, ripeteva a Dell’Orco: “Non ho più voglia, non ho più voglia”. “No, Giorgio, no. Devi essere forte”, racconta Dell’Orco, ricordando la durezza di quei momenti.

Il loro è stato “un amore bello e tosto”, fatto anche di confronti diretti: “Succedeva che nessuno avesse il coraggio di contraddirlo. Ma io non ci riuscivo. ‘Non mi piace’, gli dicevo”. Le discussioni erano brevi ma sincere, sempre chiuse con un sorriso.

Negli ultimi tempi, Armani si era preoccupato del dopo, della continuità per chi sarebbe rimasto: “Voleva programmare tutto”. Dell’Orco spiega: “Ci siamo Silvana, per la donna, e io per le collezioni uomo. Lui lo ha deciso”. La prima sfilata senza di lui rappresenta una grande responsabilità, ma non lo paralizza: “Capisco che è dura, però me la gioco, sapendo di aver avuto grande allenatore e maestro”. La continuità sarà rispettata, con libertà misurata su proporzioni, colori e tessuti.

Il ricordo più intimo riguarda gli ultimi giorni e la camera ardente: “Vedere tutte quelle persone e il bene dimostrato… era lo stilista della gente. Lui avrebbe amato”.

Sul piano personale, Dell’Orco conserva la vicinanza di Armani nel luogo che hanno condiviso: “Quando voglio sentirlo vado al cimitero e poi pranzo al Falco, il nostro ristorante”. Ricorda anche la promessa dello stilista: “Leo, c’è posto anche per te qui, se ti va”, nella piccola cappella di famiglia.

Lo riporta huffingtonpost.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

