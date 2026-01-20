Liceo “Galilei–Moro”. La Marca: "Confronto istituzionale proficuo". Confermata "la stabilità strutturale dell’edificio"

Questa mattina si è svolto un incontro istituzionale presso il Liceo “Galilei–Moro”, alla presenza del Presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, della dirigente provinciale arch. Denise Decembrino, del sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, della vicesindaca Cecilia Simone, dei consiglieri comunali De Luca e Palumbo, dei rappresentanti del Consiglio di Istituto e del dirigente scolastico prof. Leonardo Pietro Aucello.

L’incontro è nato dalla richiesta di chiarezza e rassicurazione avanzata dai genitori e dall’intera comunità scolastica ed è stato un momento utile e concreto di confronto, svolto in un clima di ascolto e collaborazione.

Nel corso della riunione, ciascun soggetto coinvolto ha potuto rappresentare lo stato degli interventi in corso e le rispettive competenze. La dirigente arch. Decembrino ha confermato la stabilità strutturale dell’edificio, illustrando l’iter degli interventi effettuati e l’attività costante di interlocuzione con la scuola e con l’Amministrazione comunale, finalizzata a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, pur nei limiti delle risorse e dei vincoli che caratterizzano il patrimonio edilizio provinciale.

Il Presidente della Provincia ha ribadito la piena disponibilità a mantenere interlocuzioni dirette e costanti con la scuola e con i suoi rappresentanti, riconoscendo il valore del confronto come strumento indispensabile per affrontare criticità complesse in modo condiviso e responsabile.

È stato inoltre comunicato che è in corso la verifica dei carichi statici, passaggio necessario per la validazione del progetto del nuovo istituto scolastico, la cui realizzazione resta legata all’individuazione dei finanziamenti necessari.

Nel frattempo, è stata condivisa come prioritaria l’esigenza di garantire alle studentesse e agli studenti la piena fruibilità dell’offerta formativa, anche attraverso il recupero dell’utilizzo dei laboratori attualmente adibiti ad aule. In questa prospettiva, Comune e Provincia hanno concordato di proseguire il confronto attraverso ulteriori momenti di scambio, programmati per tempo, per valutare l’eventuale utilizzo di altri spazi disponibili, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della continuità didattica.

Particolarmente significativa è stata la presenza degli studenti, intervenuti come rappresentanti, che hanno dato prova di responsabilità, consapevolezza e sensibilità nel dialogo con le istituzioni. Un segnale importante di maturità civica, che restituisce il senso di un lavoro educativo fondato non su approcci repressivi, ma sull’ascolto, sull’accompagnamento e sul riconoscimento del ruolo attivo delle ragazze e dei ragazzi nei processi che li riguardano.

Una giornata che non è stata una “scuola persa”, ma un’esperienza formativa a tutti gli effetti, coerente con l’idea di una scuola che educa anche alla partecipazione, al confronto e al rispetto delle istituzioni.

«Come Amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco – ribadiamo una visione politica che si traduce in pratica quotidiana: costruire comunità attraverso il dialogo, assumersi le responsabilità senza alimentare contrapposizioni, camminare accanto alla scuola e alle famiglie per garantire ambienti educativi sicuri, dignitosi e capaci di sostenere la crescita delle nuove generazioni».

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo aperto il confronto con tutti i soggetti coinvolti e lavorando affinché il diritto allo studio sia garantito oggi e nel futuro.