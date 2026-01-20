Manfredonia, il Sindaco ringrazia l’Associazione Nazionale Carabinieri per l’impegno a favore della comunità

Il Sindaco di Manfredonia, dott. Domenico La Marca, ha espresso pubblicamente il proprio sentito ringraziamento all’Associazione Nazionale Carabinieri “Generale R.le Castriotta” – Sezione di Manfredonia, per il prezioso contributo offerto alla città in termini di sicurezza, legalità e solidarietà.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di una comunità fondata su valori quali attenzione, rispetto, partecipazione, responsabilità e solidarietà, principi che caratterizzano il vivere quotidiano di Manfredonia. Una città che – ha evidenziato il Sindaco – si distingue per il coraggio e il buon cuore dei suoi cittadini, valori che l’Associazione Nazionale Carabinieri incarna pienamente attraverso il suo impegno costante.

Particolare rilievo è stato dato a una specifica area urbana recentemente presa in cura dall’Associazione, dove è stato collocato un monumento in memoria del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferrara, tragicamente caduti durante il servizio. Un luogo simbolico che rende onore al sacrificio e alla dedizione degli uomini e delle donne in divisa, impegnati quotidianamente nella tutela della comunità.

Il Sindaco ha inoltre evidenziato le numerose attività promosse dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia, da sempre al fianco delle scuole, delle famiglie e delle istituzioni, con iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sui temi della legalità e della sicurezza. Un lavoro concreto che si traduce in un costante impegno educativo a favore della cultura del rispetto delle regole e della giustizia.

«Manfredonia è una città che ha a cuore il bene di tutti i suoi cittadini e l’Associazione Nazionale Carabinieri rappresenta un partner fondamentale in questa missione. Il nostro ringraziamento va a tutte le Forze dell’Ordine, che ogni giorno dimostrano il loro valore con abnegazione e senso del dovere», ha dichiarato il Sindaco La Marca.

Alla cerimonia hanno preso parte anche la Vicesindaca Cecilia Simone e gli assessori Francesco Schiavone e Maria Teresa Valente, oltre ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, tra cui il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia. Tutti hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadinanza per garantire sicurezza e promuovere una solida cultura della legalità.