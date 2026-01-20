Manfredonia, l’IISS “G. Toniolo” costruttore di speranza nel solco dell’“Economy of Francesco”

MANFREDONIA – Scuola, istituzioni e Chiesa insieme per trasformare le idee dei giovani in azioni concrete di welfare e sviluppo sociale. È questo il senso dell’incontro che si è svolto ieri mattina nella Sala consiliare del Comune di Manfredonia, dove una rappresentanza di studenti e docenti dell’IISS “G. Toniolo” ha incontrato il sindaco Domenico La Marca e l’arcivescovo dell’Arcidiocesi Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone.

L’appuntamento, richiesto dallo stesso primo cittadino in occasione della proclamazione dei progetti vincitori del premio “Economy of Francesco – II edizione”, ha riunito i referenti di tutte le progettualità presentate quest’anno con l’obiettivo di avviare un confronto sulla possibilità di tradurre le idee imprenditoriali elaborate dagli studenti in progetti sociali concreti, da realizzare nel breve periodo con il supporto operativo dell’amministrazione comunale e dell’Arcidiocesi.

Un esempio virtuoso di rete tra scuola e istituzioni, finalizzato alla costruzione di politiche di welfare a partire dall’analisi dei bisogni del territorio, così come emersi nei lavori progettuali dei ragazzi. Un percorso che mira a coinvolgere attivamente le nuove generazioni, offrendo loro l’opportunità di sentirsi parte integrante della comunità locale e alimentando un circolo virtuoso tra le principali agenzie educative e culturali del territorio.

Il premio “Economy of Francesco” nasce per incoraggiare i giovani a misurarsi con la progettazione d’impresa secondo i principi della Community internazionale promossa nel 2019 da Papa Francesco: sviluppo sostenibile, responsabilità individuale e collettiva, attenzione alle ricadute sociali ed economiche delle scelte, superamento dei modelli di finanza speculativa.

L’IISS “G. Toniolo”, che quest’anno ha ospitato la cerimonia di premiazione grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Pellegrino Iannelli, ha partecipato al bando 2025 con due progetti, conquistando il primo e il terzo posto in classifica. “L’Abbraccio”, cooperativa sociale pensata per la costruzione di una comunità ecosostenibile e intergenerazionale rivolta ad anziani e bambini, e “Lumisea”, azienda dedicata alla trasformazione degli scarti delle reti da pesca in prodotti di design.

Un percorso di eccellenza che si inserisce in una continuità già consolidata: anche nell’edizione 2024, infatti, il Toniolo aveva raggiunto il vertice della classifica con il progetto “Smile Bar”, attività ad alto impatto sociale, concepita per essere co-gestita da giovani con disabilità.

Risultati accolti con entusiasmo dall’Istituto, che riconosce in questi successi il valore del coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse, dell’impegno dei docenti e della capacità di lavorare in team, mettendo a frutto le competenze acquisite per ripensare l’economia in chiave più ampia e umana, nel segno della speranza e della responsabilità condivisa.