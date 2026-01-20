Manfredonia piange la scomparsa di Sergio Mastrapasqua, "fotografo e innamorato della città"

Manfredonia piange la scomparsa di Sergio Mastrapasqua, venuto a mancare all’età di 77 anni. Pur non essendo originario della città – era nato a Bisceglie – Mastrapasqua ha saputo costruire con Manfredonia un legame profondo, autentico e duraturo, diventando nel tempo un vero e proprio ambasciatore della sua immagine e della sua storia.

Grande appassionato di fotografia, Sergio ha dedicato gran parte della sua vita a raccontare Manfredonia attraverso l’obiettivo, contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione del territorio. “Dopo la scomparsa di Raul Allegretti, fu lui a raccogliere il testimone della presidenza dello storico circolo fotografico nato ai tempi dell’ex Enichem, riuscendo a mantenerlo attivo e vitale per diversi anni, nonostante le difficoltà“, dice a StatoQuotidiano.it il sig. Leonardo La Torre.

Inconfondibile la sua presenza durante le sfilate del Carnevale di Manfredonia, sempre in prima linea, con la sua Nikon al collo, acquistata – come amava ricordare – con tanti sacrifici. Un gesto che racconta meglio di mille parole il rispetto e la dedizione che nutriva per la fotografia e per la città.

Accanto all’immagine, Sergio coltivava una profonda passione per la storia locale. “Era una presenza attiva e attenta nel gruppo Manfredonia Ricordi, dove partecipava a confronti spesso accesi ma sempre animati da un sentimento genuino di amore per Manfredonia. Dialoghi che univano concittadini residenti in città e manfredoniani lontani, mantenendo vivo il filo della memoria e dell’identità“.

Con la sua scomparsa, Manfredonia perde un testimone silenzioso ma prezioso, capace di raccontarla, difenderla e promuoverla con discrezione, competenza e passione.

Alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene va il cordoglio della redazione e dei lettori di StatoQuotidiano.it.