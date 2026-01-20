Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

DAVIDE SPUNTON // Trovato morto Davide Spunton dopo ore di ricerche: era uscito per andare a pescare
20 Gennaio 2026 - ore  21:05

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia piange la scomparsa di Sergio Mastrapasqua, “fotografo e innamorato della città”

SERGIO MASTROPASQUA Manfredonia piange la scomparsa di Sergio Mastrapasqua, “fotografo e innamorato della città”

Inconfondibile la sua presenza durante le sfilate del Carnevale di Manfredonia, sempre in prima linea, con la sua Nikon al collo

Manfredonia piange la scomparsa di Sergio Mastrapasqua, "fotografo e innamorato della città"

Manfredonia piange la scomparsa di Sergio Mastrapasqua, "fotografo e innamorato della città" - fonte image funer24

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia piange la scomparsa di Sergio Mastrapasqua, venuto a mancare all’età di 77 anni. Pur non essendo originario della città – era nato a Bisceglie – Mastrapasqua ha saputo costruire con Manfredonia un legame profondo, autentico e duraturo, diventando nel tempo un vero e proprio ambasciatore della sua immagine e della sua storia.

Grande appassionato di fotografia, Sergio ha dedicato gran parte della sua vita a raccontare Manfredonia attraverso l’obiettivo, contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione del territorio. “Dopo la scomparsa di Raul Allegretti, fu lui a raccogliere il testimone della presidenza dello storico circolo fotografico nato ai tempi dell’ex Enichem, riuscendo a mantenerlo attivo e vitale per diversi anni, nonostante le difficoltà“, dice a StatoQuotidiano.it il sig. Leonardo La Torre.

Inconfondibile la sua presenza durante le sfilate del Carnevale di Manfredonia, sempre in prima linea, con la sua Nikon al collo, acquistata – come amava ricordare – con tanti sacrifici. Un gesto che racconta meglio di mille parole il rispetto e la dedizione che nutriva per la fotografia e per la città.

Accanto all’immagine, Sergio coltivava una profonda passione per la storia locale. “Era una presenza attiva e attenta nel gruppo Manfredonia Ricordi, dove partecipava a confronti spesso accesi ma sempre animati da un sentimento genuino di amore per Manfredonia. Dialoghi che univano concittadini residenti in città e manfredoniani lontani, mantenendo vivo il filo della memoria e dell’identità“.

Con la sua scomparsa, Manfredonia perde un testimone silenzioso ma prezioso, capace di raccontarla, difenderla e promuoverla con discrezione, competenza e passione.

Alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene va il cordoglio della redazione e dei lettori di StatoQuotidiano.it.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO